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    Матч Россия – Хорватия в «Лужниках» смогут посетить не более трех тысяч человек

    Генеральный секретарь РФС Александр Алаев рассказал о разрешенной посещаемости игры отбора ЧМ-2022 между сборными России и Хорватии.

    «Как вы знаете, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, мы не можем проводить матчи с заполненными трибунами на 100 процентов.

    На матч с Хорватией на сегодняшний день может попасть только три тысячи зрителей. Мы выполняем все требования, чтобы в ближайшем будущем все болельщики могли попасть на трибуну», – заявил Алаев.

    • Матч Россия – Хорватия состоится 1 сентября.
    • Игра пройдет в Москве на стадионе «Лужники» (вместимость – 81 000).
    • Это будет дебют для главного тренера россиян Валерия Карпина.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8566

      Cleaner 53 минуты назад

      Зато поезда метро, автобусы и электрички заполнять можно на 200 процентов! Там вируса нет. Вирус поджидает болельщиков на стадионе!!!..(

      1
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      Рейтинг: +7272

      playsh > Cleaner 32 секунды назад

      В Роспотребнадзоре идиоты работают,они городском транспорте не ездят,на рынки и магазины не ходят.

      0
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      Рейтинг: +756

      Alex Y 1 час назад

      Все таки в Лужниках, прогнули)

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