Матч Россия – Хорватия в «Лужниках» смогут посетить не более трех тысяч человек

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев рассказал о разрешенной посещаемости игры отбора ЧМ-2022 между сборными России и Хорватии.

«Как вы знаете, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, мы не можем проводить матчи с заполненными трибунами на 100 процентов.

На матч с Хорватией на сегодняшний день может попасть только три тысячи зрителей. Мы выполняем все требования, чтобы в ближайшем будущем все болельщики могли попасть на трибуну», – заявил Алаев.