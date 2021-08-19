Матч Россия – Хорватия в «Лужниках» смогут посетить не более трех тысяч человек

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев рассказал о разрешенной посещаемости игры отбора ЧМ-2022 между сборными России и Хорватии.
«Как вы знаете, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, мы не можем проводить матчи с заполненными трибунами на 100 процентов.
На матч с Хорватией на сегодняшний день может попасть только три тысячи зрителей. Мы выполняем все требования, чтобы в ближайшем будущем все болельщики могли попасть на трибуну», – заявил Алаев.
- Матч Россия – Хорватия состоится 1 сентября.
- Игра пройдет в Москве на стадионе «Лужники» (вместимость – 81 000).
- Это будет дебют для главного тренера россиян Валерия Карпина.
Источник: Sport24