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    Газизов – об аренде Урунова: «Это выгодно для всех. Он идет в «Уфу», чтобы доказать»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал переход из «Спартака» полузащитника Остона Урунова.

    «Это аренда с правом выкупа. В первый раз мы не смогли договориться по условиям. Сейчас условия, которые были озвучены, устроили две стороны.

    Аренда с правом выкупа на год. Мы можем выкупить и раньше, у нас есть такие возможности. Это выгодно для всех и для «Спартака», и для «Уфы», и для самого игрока.

    Естественно, что он идет на другие условия, не как в «Спартаке». Остон так шел весной к нам, все знают, что мы не можем платить большие деньги. Урунов идет в «Уфу», чтобы доказать.

    «Уфа» будет платить 700 тысяч евро? Тут вопрос в другом. Футболист согласен на другую зарплату, в другом клубе. Я не буду раскрывать зарплату Урунова в «Спартаке». Это не мое дело.

    Урунов в матче против «Зенита»? Это вопрос не ко мне, а к тренерскому штабу. Мы посмотрим его функциональное состояние. Все, что касается здоровья у него хорошо, а вот состояние под вопросом. В любом случае он должен вписаться в игру. Будем смотреть», – сказал Газизов.

    • Урунов перешел в «Уфу» в третий раз.
    • Прошлым летом «Спартак» заплатил за хавбека 1 миллион евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +13954

      Garrincha58 31 минуту назад

      парень погнавшись за деньгами потерял два года карьеры но зато погулял по Москве

      0
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      Рейтинг: +895

      Andrew01 1 час назад

      Доказать что? что он посредственный игрок? это и так все видят... повелитель ЦУМА

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4512

      Павелий 1 час назад

      Особенно выгодно для Шамиля, который развёл Федуна на огромные деньги...

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