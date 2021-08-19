Газизов – об аренде Урунова: «Это выгодно для всех. Он идет в «Уфу», чтобы доказать»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал переход из «Спартака» полузащитника Остона Урунова.

«Это аренда с правом выкупа. В первый раз мы не смогли договориться по условиям. Сейчас условия, которые были озвучены, устроили две стороны.

Аренда с правом выкупа на год. Мы можем выкупить и раньше, у нас есть такие возможности. Это выгодно для всех и для «Спартака», и для «Уфы», и для самого игрока.

Естественно, что он идет на другие условия, не как в «Спартаке». Остон так шел весной к нам, все знают, что мы не можем платить большие деньги. Урунов идет в «Уфу», чтобы доказать.

«Уфа» будет платить 700 тысяч евро? Тут вопрос в другом. Футболист согласен на другую зарплату, в другом клубе. Я не буду раскрывать зарплату Урунова в «Спартаке». Это не мое дело.

Урунов в матче против «Зенита»? Это вопрос не ко мне, а к тренерскому штабу. Мы посмотрим его функциональное состояние. Все, что касается здоровья у него хорошо, а вот состояние под вопросом. В любом случае он должен вписаться в игру. Будем смотреть», – сказал Газизов.