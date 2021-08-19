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  • Газизов – об аренде Урунова: «Это выгодно для всех. Он идет в «Уфу», чтобы доказать»

Газизов – об аренде Урунова: «Это выгодно для всех. Он идет в «Уфу», чтобы доказать»

19 августа 2021, 12:37
6

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал переход из «Спартака» полузащитника Остона Урунова.

«Это аренда с правом выкупа. В первый раз мы не смогли договориться по условиям. Сейчас условия, которые были озвучены, устроили две стороны.

Аренда с правом выкупа на год. Мы можем выкупить и раньше, у нас есть такие возможности. Это выгодно для всех и для «Спартака», и для «Уфы», и для самого игрока.

Естественно, что он идет на другие условия, не как в «Спартаке». Остон так шел весной к нам, все знают, что мы не можем платить большие деньги. Урунов идет в «Уфу», чтобы доказать.

«Уфа» будет платить 700 тысяч евро? Тут вопрос в другом. Футболист согласен на другую зарплату, в другом клубе. Я не буду раскрывать зарплату Урунова в «Спартаке». Это не мое дело.

Урунов в матче против «Зенита»? Это вопрос не ко мне, а к тренерскому штабу. Мы посмотрим его функциональное состояние. Все, что касается здоровья у него хорошо, а вот состояние под вопросом. В любом случае он должен вписаться в игру. Будем смотреть», – сказал Газизов.

  • Урунов перешел в «Уфу» в третий раз.
  • Прошлым летом «Спартак» заплатил за хавбека 1 миллион евро.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа Урунов Остон Газизов Шамиль
Комментарии (6)
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Павелий
1629368312
Особенно выгодно для Шамиля, который развёл Федуна на огромные деньги...
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Andrew01
1629369366
Доказать что? что он посредственный игрок? это и так все видят... повелитель ЦУМА
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Garrincha58
1629372150
парень погнавшись за деньгами потерял два года карьеры но зато погулял по Москве
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ksmerdov
1629381678
Гоpячиe дeвKи xотят oбщeния и сeKcа, нe yпyсти cвoй шaнc-------- https://urlz.fr/gjE2
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ySS
1629391736
Доказать, что он футболист и подходит Уфе.
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zigbert
1629399380
Вот пусть в Уфе и доказывает на что он способен.
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