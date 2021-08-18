Агент Хендрикса: «Йоррит счастлив в «Спартаке». Слухи о том, что он уходит – фейк»

Фулько ван Куперен, агент полузащитника «Спартака» Йоррита Хендрикса, высказался о будущем своего клиента в столичном клубе.
«Когда московский «Спартак» впервые позвонил нам по Йорриту, они хотели, чтобы с января 2021 года он привыкал к команде и новой жизни в течение первых шести месяцев, а затем был готов к следующему сезону.
Йоррит очень счастлив в Москве и хочет играть как можно больше. Все эти слухи, что он уходит, – это фейковые новости.
Предложения от трех европейских клубов, о которых пишут в России? У нас нет предложений. Клубы всегда ищут хороших игроков, поэтому делают звонки. Но, как я уже сказал, Йоррит хочет быть частью успешного «Спартака», – сказал ван Куперен.
- В январе «Спартак» купил Хендрикса у ПСВ за 500 тысяч евро.
- Контракт с хавбеком подписан до июня 2024 года.
- Он провел 4 матча в этом сезоне, результативными действиями не отметился.
Источник: «Матч ТВ»