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    Агент Хендрикса: «Йоррит счастлив в «Спартаке». Слухи о том, что он уходит – фейк»

    Фулько ван Куперен, агент полузащитника «Спартака» Йоррита Хендрикса, высказался о будущем своего клиента в столичном клубе.

    «Когда московский «Спартак» впервые позвонил нам по Йорриту, они хотели, чтобы с января 2021 года он привыкал к команде и новой жизни в течение первых шести месяцев, а затем был готов к следующему сезону.

    Йоррит очень счастлив в Москве и хочет играть как можно больше. Все эти слухи, что он уходит, – это фейковые новости.

    Предложения от трех европейских клубов, о которых пишут в России? У нас нет предложений. Клубы всегда ищут хороших игроков, поэтому делают звонки. Но, как я уже сказал, Йоррит хочет быть частью успешного «Спартака», – сказал ван Куперен.

    • В январе «Спартак» купил Хендрикса у ПСВ за 500 тысяч евро.
    • Контракт с хавбеком подписан до июня 2024 года.
    • Он провел 4 матча в этом сезоне, результативными действиями не отметился.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 18:35
    Комментарии2
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      Рейтинг: +20137

      vladimir-7 35 минут назад

      Хендрикс бухнул пару губастых стаканов глушаковского самогона
      и корреспонденту показал пальцами на столе, что ему пора идти из- за спартака и ..., и тот правильно его понял, что Йоррит хочет сбежать из...

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      Рейтинг: +1316

      R_a_i_n 44 минуты назад

      Сидит в глухом запасе и счастлив. Я тоже хочу ничего не делать и быть счастливым))

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