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  • Агент Хендрикса: «Йоррит счастлив в «Спартаке». Слухи о том, что он уходит – фейк»

Агент Хендрикса: «Йоррит счастлив в «Спартаке». Слухи о том, что он уходит – фейк»

18 августа 2021, 18:35
6

Фулько ван Куперен, агент полузащитника «Спартака» Йоррита Хендрикса, высказался о будущем своего клиента в столичном клубе.

«Когда московский «Спартак» впервые позвонил нам по Йорриту, они хотели, чтобы с января 2021 года он привыкал к команде и новой жизни в течение первых шести месяцев, а затем был готов к следующему сезону.

Йоррит очень счастлив в Москве и хочет играть как можно больше. Все эти слухи, что он уходит, – это фейковые новости.

Предложения от трех европейских клубов, о которых пишут в России? У нас нет предложений. Клубы всегда ищут хороших игроков, поэтому делают звонки. Но, как я уже сказал, Йоррит хочет быть частью успешного «Спартака», – сказал ван Куперен.

  • В январе «Спартак» купил Хендрикса у ПСВ за 500 тысяч евро.
  • Контракт с хавбеком подписан до июня 2024 года.
  • Он провел 4 матча в этом сезоне, результативными действиями не отметился.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Хендрикс Йоррит
Комментарии (6)
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R_a_i_n
1629302598
Сидит в глухом запасе и счастлив. Я тоже хочу ничего не делать и быть счастливым))
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vladimir-7
1629303112
Хендрикс бухнул пару губастых стаканов глушаковского самогона и корреспонденту показал пальцами на столе, что ему пора идти из- за спартака и ..., и тот правильно его понял, что Йоррит хочет сбежать из...
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zigbert
1629312604
Хорошо хоть не унывает и ждет своего часа.
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portero
1629317846
Ктож ему такие деньги платить будет, здесь место тёплое доходное...
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