Sport24: Хендрикс не хочет уходить из «Спартака», несмотря на три предложения из Европы

Несколько европейских клубов интересуются полузащитником «Спартака» Йорритом Хендриксом.

По информации Sport24, у 26-летнего голландца есть три предложения из Европы, однако сам футболист не хочет уходить из «Спартака».

Из-за его нежелания покидать «Спартак» столичный клуб не может осуществить трансферы иностранных игроков. В заявке команды на сезон значится максимально возможное число легионеров – восемь.