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  • Sport24: Хендрикс не хочет уходить из «Спартака», несмотря на три предложения из Европы

Sport24: Хендрикс не хочет уходить из «Спартака», несмотря на три предложения из Европы

18 августа 2021, 14:38
20

Несколько европейских клубов интересуются полузащитником «Спартака» Йорритом Хендриксом.

По информации Sport24, у 26-летнего голландца есть три предложения из Европы, однако сам футболист не хочет уходить из «Спартака».

Из-за его нежелания покидать «Спартак» столичный клуб не может осуществить трансферы иностранных игроков. В заявке команды на сезон значится максимально возможное число легионеров – восемь.

  • В январе «Спартак» купил Хендрикса у ПСВ за 500 тысяч евро.
  • Контракт с хавбеком подписан до июня 2024 года.
  • Он провел 4 матча в этом сезоне, результативными действиями не отметился.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Хендрикс Йоррит
Комментарии (20)
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ilichkadr
1629287210
Во как Хендрикс прилип к свинарнику. Ни за какие коврижки не оторвать. Неужели Барсе, Реалу, Баварии отказал!?
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Иван Петров 1986
1629289638
Да где он еще такие бабки получать будет?
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derrik2000
1629290238
Правильно, паря! Нашёл золотую жилу - её и разрабатывай! Это где же ещё в Европе он, не умея играть в футбол на высоком, даже по российским меркам, уровне, будет БАБЛИЩЕ скирдовать? Дураков больше нигде нет. До самого-самого конца контракта будет в Спартаке. А не хрен было привозить, заранее зная, что он лентяй!
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_Marqella_
1629292839
Всё очень прозрачно,ему таких денег как в Спартаке ни кто в Европе не заплатит,игрок не проявил себя,хотя шансы ему давали..Отпустите,по нему плачет вторая лига Эрдивизоне
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jek718875
1629293752
За такие деньги он готов ещё не одну пару штанов протереть об скамейку
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Persona_non_Grata
1629296126
Для начала попробовать сбагрить в аренду , ну неужели нельзя на игрока найти управу ? !!!
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ivany4
1629296565
Попов подбирал "истинных патриотов".)) Ну и интересоваться, еще не значит жениться. Да и в Спартаке его стоимость выросла до 3х лямов. И лучше бы у тренера или в клубе спросить, что да как, а не Sport24 перепечатывать.
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