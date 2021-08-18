Sport24: Хендрикс не хочет уходить из «Спартака», несмотря на три предложения из Европы

Несколько европейских клубов интересуются полузащитником «Спартака» Йорритом Хендриксом.
По информации Sport24, у 26-летнего голландца есть три предложения из Европы, однако сам футболист не хочет уходить из «Спартака».
Из-за его нежелания покидать «Спартак» столичный клуб не может осуществить трансферы иностранных игроков. В заявке команды на сезон значится максимально возможное число легионеров – восемь.
- В январе «Спартак» купил Хендрикса у ПСВ за 500 тысяч евро.
- Контракт с хавбеком подписан до июня 2024 года.
- Он провел 4 матча в этом сезоне, результативными действиями не отметился.
Источник: Sport24