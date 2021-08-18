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    Sport24: Хендрикс не хочет уходить из «Спартака», несмотря на три предложения из Европы

    Несколько европейских клубов интересуются полузащитником «Спартака» Йорритом Хендриксом.

    По информации Sport24, у 26-летнего голландца есть три предложения из Европы, однако сам футболист не хочет уходить из «Спартака».

    Из-за его нежелания покидать «Спартак» столичный клуб не может осуществить трансферы иностранных игроков. В заявке команды на сезон значится максимально возможное число легионеров – восемь.

    • В январе «Спартак» купил Хендрикса у ПСВ за 500 тысяч евро.
    • Контракт с хавбеком подписан до июня 2024 года.
    • Он провел 4 матча в этом сезоне, результативными действиями не отметился.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:38
    Комментарии6
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      Рейтинг: +8458

      Cleaner 21 минуту назад

      Хендрикс не дурак...)

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      Рейтинг: +16453

      derrik2000 28 минут назад

      Правильно, паря!
      Нашёл золотую жилу - её и разрабатывай!
      Это где же ещё в Европе он, не умея играть в футбол на высоком, даже по российским меркам, уровне, будет БАБЛИЩЕ скирдовать?
      Дураков больше нигде нет.
      До самого-самого конца контракта будет в Спартаке.
      А не хрен было привозить, заранее зная, что он лентяй!

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      Рейтинг: +2552

      Иван Петров 1986 38 минут назад

      Да где он еще такие бабки получать будет?

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      Рейтинг: +431

      ПалкоВводецъ 1 час назад

      Присосался к корыту, что не оторвать этот неликвид. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +11553

      ilichkadr 1 час назад

      Во как Хендрикс прилип к свинарнику. Ни за какие коврижки не оторвать. Неужели Барсе, Реалу, Баварии отказал!?

      5
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      Рейтинг: +16453

      derrik2000 > ilichkadr 26 минут назад

      Барса, Реал, Бавария и МС с МЮ только с досадой вздыхают, глядя на Хендрикса в России. ))

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