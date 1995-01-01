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    «Чемпионат»: врач сборной России Безуглов покинет команду из-за конфликта с тренером по физподготовке Мартинесом

    Врач сборной России Эдуард Безуглов покинет национальную команду из-за разногласий с новым тренером по физподготовке Луисом Мартинесом, сообщает «Чемпионат».

    «Безуглов был недоволен, что новый тренер по физподготовке вмешивается в работу медицинского штаба, требует постоянных отчeтов и исполнения своих рекомендаций по лечению футболистов», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

    • Безуглов работал в сборной России с 2012 года.
    • Туда его пригласил Фабио Капелло.
    • В июле Безуглов стал главным врачом ЦСКА.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +8485

      Cleaner 2 минуты назад

      Вот весело в нашей сборной становится! Еще и не собирались вместе, а уже грызутся. Кто круче выясняют...(((

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      Рейтинг: +1168

      vmonomah17 2 часа назад

      Ну и ладно. Зато теперь Малышеву назначат)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20137

      vladimir-7 > vmonomah17 47 минут назад

      ... а в помощь ей мед.брата Собянина и мед.сестру-санитарку Попову, на борьбу с коронавирусом, занесенного ЛЫСЫМ.

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