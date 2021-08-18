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  • «Чемпионат»: врач сборной России Безуглов покинет команду из-за конфликта с тренером по физподготовке Мартинесом

«Чемпионат»: врач сборной России Безуглов покинет команду из-за конфликта с тренером по физподготовке Мартинесом

18 августа 2021, 16:49
5

Врач сборной России Эдуард Безуглов покинет национальную команду из-за разногласий с новым тренером по физподготовке Луисом Мартинесом, сообщает «Чемпионат».

«Безуглов был недоволен, что новый тренер по физподготовке вмешивается в работу медицинского штаба, требует постоянных отчeтов и исполнения своих рекомендаций по лечению футболистов», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

  • Безуглов работал в сборной России с 2012 года.
  • Туда его пригласил Фабио Капелло.
  • В июле Безуглов стал главным врачом ЦСКА.

Источник: «Чемпионат»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Безуглов Эдуард
Комментарии (5)
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vmonomah17
1629297236
Ну и ладно. Зато теперь Малышеву назначат)))
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zarsm
1629307400
Как телочки
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general.lizyukov
1629313562
А Мартинес готов слушать советы врача по тренировочному процессу? Пздц, теперь эти варяги ещё и лечить будут учить.
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NewLife
1629314210
Наметился легкий срач и бардачок в окружении гл. тренера. Я считаю, что тренером по физике нельзя быть не будучи врачом, а если он прнессует врача, то сам не врач.
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