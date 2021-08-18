«Чемпионат»: врач сборной России Безуглов покинет команду из-за конфликта с тренером по физподготовке Мартинесом

Врач сборной России Эдуард Безуглов покинет национальную команду из-за разногласий с новым тренером по физподготовке Луисом Мартинесом, сообщает «Чемпионат».

«Безуглов был недоволен, что новый тренер по физподготовке вмешивается в работу медицинского штаба, требует постоянных отчeтов и исполнения своих рекомендаций по лечению футболистов», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.