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    Бельгийский «Зюлте-Варегем» хочет арендовать Игнатьева у «Рубина»

    Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев может продолжить карьеру в чемпионате Бельгии.

    По информации «Чемпионата», «Зюлте-Варегем» ведeт переговоры с «Рубином» по аренде 22-летнего форварда, которого не устраивает отсутствие постоянной игровой практики в казанском клубе.

    «У Игнатьева действительно есть вариант с арендой в «Урал», но переговоры приостановлены.

    Нападающий предпочeл бы переехать в другой чемпионат, главным вопросом в переговорах для интересующихся клубов является опция выкупа: будет ли она включена, и какой будет сумма», – сказал источник, знакомый с ситуацией.

    • Игнатьев выступает за «Рубин» с 2019 года.
    • В минувшем сезоне он забил 2 гола и отдал 2 ассиста в 19 матчах.
    • В этом сезоне он принял участие в 2-х матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:26
    Комментарии4
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      Рейтинг: -163

      Спартач80 4 минуты назад

      А вот и продукт лимита....Пусть валит в Бельгию.Надеюсь что после отмены лимита вся эта шваль свалит так же...Понтов куча,а на деле-пшик,разбаловали лимитом!!!

      1
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      Рейтинг: +590

      Rabinovi_ch 16 минут назад

      Деньги съели развитие...

      1
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      Рейтинг: +13931

      Garrincha58 33 минуты назад

      а когда то говаривали растёт новый нап. для сборной, а как оказалось Чалов-2

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      Рейтинг: +338

      G.P. > Garrincha58 13 минут назад

      неее. Этому парню даже до Чалова расти и расти. У Чалова были неплохие периоды результативности.

      А тут 2 гола за 19 матчей - супер нап, ничего не скажешь.

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