Бельгийский «Зюлте-Варегем» хочет арендовать Игнатьева у «Рубина»

Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев может продолжить карьеру в чемпионате Бельгии.
По информации «Чемпионата», «Зюлте-Варегем» ведeт переговоры с «Рубином» по аренде 22-летнего форварда, которого не устраивает отсутствие постоянной игровой практики в казанском клубе.
«У Игнатьева действительно есть вариант с арендой в «Урал», но переговоры приостановлены.
Нападающий предпочeл бы переехать в другой чемпионат, главным вопросом в переговорах для интересующихся клубов является опция выкупа: будет ли она включена, и какой будет сумма», – сказал источник, знакомый с ситуацией.
- Игнатьев выступает за «Рубин» с 2019 года.
- В минувшем сезоне он забил 2 гола и отдал 2 ассиста в 19 матчах.
- В этом сезоне он принял участие в 2-х матчах.
Президент «Урала» – о переходе Игнатьева: «Переговоры зашли в тупик»
Источник: «Чемпионат»