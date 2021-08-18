Бельгийский «Зюлте-Варегем» хочет арендовать Игнатьева у «Рубина»

Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев может продолжить карьеру в чемпионате Бельгии.

По информации «Чемпионата», «Зюлте-Варегем» ведeт переговоры с «Рубином» по аренде 22-летнего форварда, которого не устраивает отсутствие постоянной игровой практики в казанском клубе.

«У Игнатьева действительно есть вариант с арендой в «Урал», но переговоры приостановлены.

Нападающий предпочeл бы переехать в другой чемпионат, главным вопросом в переговорах для интересующихся клубов является опция выкупа: будет ли она включена, и какой будет сумма», – сказал источник, знакомый с ситуацией.

Игнатьев выступает за «Рубин» с 2019 года.

В минувшем сезоне он забил 2 гола и отдал 2 ассиста в 19 матчах.

В этом сезоне он принял участие в 2-х матчах.

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