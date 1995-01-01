Иван Игнатьев может перейти из «Рубина» в «Урал». Игроку придется пойти на снижение зарплаты

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«Урал» может взять в аренду нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева. Стороны ведут переговоры.
По информации «РБ-Спорт», нападающего не устраивает отсутствие постоянной игровой практики в «Рубине».
В случае перехода в «Урал» 22-летнему форварду придется пойти на снижение зарплаты.
- Игнатьев выступает за «Рубин» с 2019 года.
- В минувшем сезоне он забил 2 гола и отдал 2 ассиста в 19 матчах.
- В этом сезоне он принял участие в 2-х матчах.
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