Иван Игнатьев может перейти из «Рубина» в «Урал». Игроку придется пойти на снижение зарплаты

«Урал» может взять в аренду нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева. Стороны ведут переговоры.

По информации «РБ-Спорт», нападающего не устраивает отсутствие постоянной игровой практики в «Рубине».

В случае перехода в «Урал» 22-летнему форварду придется пойти на снижение зарплаты.