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    Иван Игнатьев может перейти из «Рубина» в «Урал». Игроку придется пойти на снижение зарплаты

    «Урал» может взять в аренду нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева. Стороны ведут переговоры.

    По информации «РБ-Спорт», нападающего не устраивает отсутствие постоянной игровой практики в «Рубине».

    В случае перехода в «Урал» 22-летнему форварду придется пойти на снижение зарплаты.

    • Игнатьев выступает за «Рубин» с 2019 года.
    • В минувшем сезоне он забил 2 гола и отдал 2 ассиста в 19 матчах.
    • В этом сезоне он принял участие в 2-х матчах.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 07:06
    Комментарии7
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      Рейтинг: +12506

      paracetamol 2 часа назад

      Нахр нужен бесполезный? Ильина верните!

      0
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      Рейтинг: +6670

      Рубинище 2 часа назад

      За Урал начнёт забивать, классика жанра. Расковаться с ним Рубину пора-пенки и без него забить смогут. Нап нужен, а мест для легионеров нет, как и паспортистов забивных. Проблема номер1 сейчас.

      0
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      Рейтинг: +3193

      Oldtrafford83 3 часа назад

      Очередной сбитый талант жирным контрактом,нет будущего у футбола РФ к сожалению!!!

      1
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      Рейтинг: +6329

      владимир миронов 3 часа назад

      Последствия звездности, точнее,начало заката "звезды" местного разлива.

      0
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      Рейтинг: +4618

      Из Твери Леха 3 часа назад

      Как Рубин мог за это...чудо 7 лямов отдать?

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      Рейтинг: +1761

      almanev 4 часа назад

      Чет Игнатьев по наклонной пошел

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      Рейтинг: +513

      El_Chori 10 часов назад

      Ура! Наконец-то! Только кто играть то будет...

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