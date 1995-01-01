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    Президент «Урала» – о переходе Игнатьева: «Переговоры зашли в тупик»

    Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева. Ранее сообщалось, что екатеринбургский клуб хочет арендовать форварда, но ему придется пойти на снижение зарплаты.

    – Переговоры пока никакие не ведутся. Я видел эту новость, но она не соответствует действительности.

    – Вам не интересен Игнатьев?

    – Нет, он нам интересен. Просто информация не соответствует действительности, это же футболист «Рубина». Нужно с клубом разговаривать, готовы ли они его отпустить. Если будет возможность, мы готовы видеть в составе «Урала» такого футболиста, как Ваня Игнатьев. На данный момент переговоры зашли в тупик.

    • «Рубин» купил Игнатьева из «Краснодара» в декабре 2019 года за 7 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне он забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 17 матчах РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +50603

      portero 1 час назад

      У Вани уже закат карьеры, жизнь удалась, гуляет отдыхает, прогресса ждать от него не стоит...

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      Рейтинг: +1730

      Январь 59 3 часа назад

      Игнатьев интересен Уралу , но с понижением в зарплате. Иван не хочет понижения, Иван хочет бухать на Бали и получать как Месси. Однако пахать и получать на уровне игрока ФНЛ(а его уровень остался на детско-юношеском) он не хочет. Однако если примут отказ от лимита легионеров, то придется ехать в клуб фнл.

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