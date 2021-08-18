Президент «Урала» – о переходе Игнатьева: «Переговоры зашли в тупик»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева. Ранее сообщалось, что екатеринбургский клуб хочет арендовать форварда, но ему придется пойти на снижение зарплаты.
– Переговоры пока никакие не ведутся. Я видел эту новость, но она не соответствует действительности.
– Вам не интересен Игнатьев?
– Нет, он нам интересен. Просто информация не соответствует действительности, это же футболист «Рубина». Нужно с клубом разговаривать, готовы ли они его отпустить. Если будет возможность, мы готовы видеть в составе «Урала» такого футболиста, как Ваня Игнатьев. На данный момент переговоры зашли в тупик.
- «Рубин» купил Игнатьева из «Краснодара» в декабре 2019 года за 7 миллионов евро.
- В прошлом сезоне он забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 17 матчах РПЛ.
Источник: «Матч ТВ»