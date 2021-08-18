Президент «Урала» – о переходе Игнатьева: «Переговоры зашли в тупик»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева. Ранее сообщалось, что екатеринбургский клуб хочет арендовать форварда, но ему придется пойти на снижение зарплаты.

– Переговоры пока никакие не ведутся. Я видел эту новость, но она не соответствует действительности.

– Вам не интересен Игнатьев?

– Нет, он нам интересен. Просто информация не соответствует действительности, это же футболист «Рубина». Нужно с клубом разговаривать, готовы ли они его отпустить. Если будет возможность, мы готовы видеть в составе «Урала» такого футболиста, как Ваня Игнатьев. На данный момент переговоры зашли в тупик.