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  • Ковач: «Монако» проявил к «Шахтеру» слишком большое уважение»

Ковач: «Монако» проявил к «Шахтеру» слишком большое уважение»

18 августа 2021, 07:20
3

Главный тренер «Монако» Нико Ковач подвел итоги первого матча 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов с «Шахтером» (0:1).

«У их вратаря был очень удачный день. Меня порадовало то, как мы играли в первом тайме. Мы увидели, что можем создавать моменты против такой команды. Мы не должны быть слишком уж разочарованными сегодня.

Мы проявили к соперникам слишком большое уважение. Мы теряли мяч слишком быстро и слишком легко, поэтому у нас не было необходимой уверенности в себе. Чтобы обрести ее, нужно владеть мячом. Думаю, это основная причина, почему мы плохо начали игру. Ребята слишком нервничали на старте, но затем мы доминировали 70 минут. Мы все еще верим», – сказал Ковач.

  • Ответный матч команд пройдет 25 августа в Харькове.

Источник: сайт УЕФА
Лига чемпионов Шахтер Монако Ковач Нико
Комментарии (3)
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Fusballer
1629261995
Преклонили колено перед бразильскими.
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житель СПб
1629262070
Во-первых, не уважение, а робость - что не одно и тоже. Во-вторых, меня игра в 1 тайме не порадовала - в отличие от Вас! Надеюсь, и владельца клуба тоже. Потому что по воротам надо попадать - а не только бить в их направлении. Приличных ударов за тайм было 1-2 - что для высокого клуба недопустимо мало.
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Garrincha58
1629267646
да просто Монако не тянет на ЛЧ, a вообще в Лиге 1 всего одна команда соответствует этому турниру
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