Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?
    2 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    3 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?

    Ковач: «Монако» проявил к «Шахтеру» слишком большое уважение»

    Главный тренер «Монако» Нико Ковач подвел итоги первого матча 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов с «Шахтером» (0:1).

    «У их вратаря был очень удачный день. Меня порадовало то, как мы играли в первом тайме. Мы увидели, что можем создавать моменты против такой команды. Мы не должны быть слишком уж разочарованными сегодня.

    Мы проявили к соперникам слишком большое уважение. Мы теряли мяч слишком быстро и слишком легко, поэтому у нас не было необходимой уверенности в себе. Чтобы обрести ее, нужно владеть мячом. Думаю, это основная причина, почему мы плохо начали игру. Ребята слишком нервничали на старте, но затем мы доминировали 70 минут. Мы все еще верим», – сказал Ковач.

    • Ответный матч команд пройдет 25 августа в Харькове.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:20
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13929

      Garrincha58 2 часа назад

      да просто Монако не тянет на ЛЧ, a вообще в Лиге 1 всего одна команда соответствует этому турниру

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9325

      житель СПб 4 часа назад

      Во-первых, не уважение, а робость - что не одно и тоже.
      Во-вторых, меня игра в 1 тайме не порадовала - в отличие от Вас! Надеюсь, и владельца клуба тоже. Потому что по воротам надо попадать - а не только бить в их направлении. Приличных ударов за тайм было 1-2 - что для высокого клуба недопустимо мало.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6489

      Fusballer 4 часа назад

      Преклонили колено перед бразильскими.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88596
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67269
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru