Ковач: «Монако» проявил к «Шахтеру» слишком большое уважение»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач подвел итоги первого матча 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов с «Шахтером» (0:1).

«У их вратаря был очень удачный день. Меня порадовало то, как мы играли в первом тайме. Мы увидели, что можем создавать моменты против такой команды. Мы не должны быть слишком уж разочарованными сегодня.

Мы проявили к соперникам слишком большое уважение. Мы теряли мяч слишком быстро и слишком легко, поэтому у нас не было необходимой уверенности в себе. Чтобы обрести ее, нужно владеть мячом. Думаю, это основная причина, почему мы плохо начали игру. Ребята слишком нервничали на старте, но затем мы доминировали 70 минут. Мы все еще верим», – сказал Ковач.