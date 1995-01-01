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    «Нижний Новгород» подписал контракт с канадцем Эннином

    «Нижний Новгород» объявил о подписании контракта с бывшим нападающим «Томи» Ричи Эннином.

    «До моего приезда в Нижний Новгород я работал в Канаде с личным тренером. Чувствую себя прекрасно, физически готов – в полном объеме. Хочу быть полезным своей новой команде и сделаю всe от себя зависящее для успешного выступления клуба.

    Я был счастлив, когда Александр Анатольевич [Кержаков] пригласил меня в свою команду. Еще в Томске у нас сложились очень хорошие отношения. Рад вернуться к совместной работе на более высоком уровне», – сказал Эннин.

    • Канадский форвард ганского происхождения возьмет себе 7-й номер.
    • 22-летний Эннин провел 19 матчей за «Томь», забил 4 гола и сделал 3 ассиста.
    • Его рыночная стоимость – 400 тысяч евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Нижнего Новгорода»

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    Сегодня, 12:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +7381

      Alekxei Z. 38 минут назад

      Ну как без трансферов "отмыть " ?
      Хоть кого. Даже в ФНЛ сильнее игрока не нашлось.

      0
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      Рейтинг: +24644

      Боцман59rus 1 час назад

      " красавец, клюшка своя, или в клубе выдадут?

      0
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