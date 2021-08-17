«Нижний Новгород» подписал контракт с канадцем Эннином

«Нижний Новгород» объявил о подписании контракта с бывшим нападающим «Томи» Ричи Эннином.
«До моего приезда в Нижний Новгород я работал в Канаде с личным тренером. Чувствую себя прекрасно, физически готов – в полном объеме. Хочу быть полезным своей новой команде и сделаю всe от себя зависящее для успешного выступления клуба.
Я был счастлив, когда Александр Анатольевич [Кержаков] пригласил меня в свою команду. Еще в Томске у нас сложились очень хорошие отношения. Рад вернуться к совместной работе на более высоком уровне», – сказал Эннин.
- Канадский форвард ганского происхождения возьмет себе 7-й номер.
- 22-летний Эннин провел 19 матчей за «Томь», забил 4 гола и сделал 3 ассиста.
- Его рыночная стоимость – 400 тысяч евро.
Источник: официальный сайт «Нижнего Новгорода»