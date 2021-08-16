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  • «Спартак» не может договориться с представителями Жиго о сумме агентских выплат

«Спартак» не может договориться с представителями Жиго о сумме агентских выплат

16 августа 2021, 13:56
6

«Спартак» не может договориться о продлении контракта с защитником Самуэлем Жиго, сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.

«Чтобы окончательно сконцентрироваться на поиске игроков для усилении состава, менеджменту «Спартака» нужно не только избавиться от лишних легионеров, но и продлить контракт с Самуэлем Жиго, соглашение которого истекает будущим летом.

С пролонгацией контракта Жиго есть сложности: по моей информации, на данный момент стороны не могут согласовать сумму агентских выплат для представителей защитника.

Есть ощущение, что сторона игрока понимает – «Спартак» просто не может позволить себе потерять Жиго. Удобная ситуация, чтобы постараться выбить для себя лишний миллион евро на счастливую старость.

«Спартак» пытается сбивать цену, но получается пока так себе», – написал Алланазаров.

  • По информации Metaratings, Жиго запросил у «Спартака» увеличение зарплаты более чем в 1,5 раза.
  • Француз играет в России с 2018 года.
  • Не исключено, что Жиго получит российский паспорт.

Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова
Россия. Премьер-лига Спартак Жиго Самуэль
Комментарии (6)
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Plyash
1629112148
Мир капитализма в его реальной сущности.Это данность и посему остаётся только смириться.Привет Карлу Марксу - в корень зрел.
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Томик
1629112436
Послать их на хер. И всё. Хотя без Жиго не знаю как и играть будут, но вопрос решится. Там скорее всего поделить хотят эти "агентские" - в этом и вопрос. А если выплачивать вперед футболистам при расторжении контракта, платить постоянно какие-то агентские...так они будут сосать и дальше.
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Боцман59rus
1629112857
" агенты - барыги, но тем не менее, такой формат переговов существут во всем мире, нравиться нам это, или нет. В данном случае акцент на контракте Жиго, это не что иное, как подливание масла в огонь междоусобных войн Спартака)))) - так что идет на хер Алланазаров и "СЭ" вместе взятые.
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oyabun
1629114529
Жиго по любому надо продлевать. Кого вместо него? Спартак в принципе не способен проводить нормальную и главное своевременную трансферную политику. Правого защитника и опорника уже 2 года найти не могут, а если еще и срочно центрального защитника искать придется, то это совсем катастрофа будет.
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алдан2014
1629116164
Ну и на х... такие товарищи нужны? Почуяли отмену лимита и рвут подмётки. Пусть Жиго с ними сам разбирается,если хочет играть в России
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Masteralex
1629348992
а если поднять в 1.5 раза з/п он начнёт играть в 1.5 раза лучше?
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