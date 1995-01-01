«Спартак» не может договориться с представителями Жиго о сумме агентских выплат

" агенты - барыги, но тем не менее, такой формат переговов существут во всем мире, нравиться нам это, или нет. В данном случае акцент на контракте Жиго, это не что иное, как подливание масла в огонь междоусобных войн Спартака))))
- так что идет на хер Алланазаров и "СЭ" вместе взятые.
«Спартак» не может договориться о продлении контракта с защитником Самуэлем Жиго, сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.
«Чтобы окончательно сконцентрироваться на поиске игроков для усилении состава, менеджменту «Спартака» нужно не только избавиться от лишних легионеров, но и продлить контракт с Самуэлем Жиго, соглашение которого истекает будущим летом.
С пролонгацией контракта Жиго есть сложности: по моей информации, на данный момент стороны не могут согласовать сумму агентских выплат для представителей защитника.
Есть ощущение, что сторона игрока понимает – «Спартак» просто не может позволить себе потерять Жиго. Удобная ситуация, чтобы постараться выбить для себя лишний миллион евро на счастливую старость.
«Спартак» пытается сбивать цену, но получается пока так себе», – написал Алланазаров.
- По информации Metaratings, Жиго запросил у «Спартака» увеличение зарплаты более чем в 1,5 раза.
- Француз играет в России с 2018 года.
- Не исключено, что Жиго получит российский паспорт.