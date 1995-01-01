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    «Спартак» не может договориться с представителями Жиго о сумме агентских выплат

    «Спартак» не может договориться о продлении контракта с защитником Самуэлем Жиго, сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.

    «Чтобы окончательно сконцентрироваться на поиске игроков для усилении состава, менеджменту «Спартака» нужно не только избавиться от лишних легионеров, но и продлить контракт с Самуэлем Жиго, соглашение которого истекает будущим летом.

    С пролонгацией контракта Жиго есть сложности: по моей информации, на данный момент стороны не могут согласовать сумму агентских выплат для представителей защитника.

    Есть ощущение, что сторона игрока понимает – «Спартак» просто не может позволить себе потерять Жиго. Удобная ситуация, чтобы постараться выбить для себя лишний миллион евро на счастливую старость.

    «Спартак» пытается сбивать цену, но получается пока так себе», – написал Алланазаров.

    • По информации Metaratings, Жиго запросил у «Спартака» увеличение зарплаты более чем в 1,5 раза.
    • Француз играет в России с 2018 года.
    • Не исключено, что Жиго получит российский паспорт.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова

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    Сегодня, 13:56
    Комментарии3
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      Рейтинг: +24605

      Боцман59rus 20 минут назад

      " агенты - барыги, но тем не менее, такой формат переговов существут во всем мире, нравиться нам это, или нет. В данном случае акцент на контракте Жиго, это не что иное, как подливание масла в огонь междоусобных войн Спартака))))
      - так что идет на хер Алланазаров и "СЭ" вместе взятые.

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      Рейтинг: +5891

      Томик 27 минут назад

      Послать их на хер. И всё. Хотя без Жиго не знаю как и играть будут, но вопрос решится. Там скорее всего поделить хотят эти "агентские" - в этом и вопрос. А если выплачивать вперед футболистам при расторжении контракта, платить постоянно какие-то агентские...так они будут сосать и дальше.

      2
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      Рейтинг: +7221

      playsh 32 минуты назад

      Мир капитализма в его реальной сущности.Это данность и посему остаётся только смириться.Привет Карлу Марксу - в корень зрел.

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