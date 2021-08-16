«Спартак» не может договориться с представителями Жиго о сумме агентских выплат

«Спартак» не может договориться о продлении контракта с защитником Самуэлем Жиго, сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.

«Чтобы окончательно сконцентрироваться на поиске игроков для усилении состава, менеджменту «Спартака» нужно не только избавиться от лишних легионеров, но и продлить контракт с Самуэлем Жиго, соглашение которого истекает будущим летом.

С пролонгацией контракта Жиго есть сложности: по моей информации, на данный момент стороны не могут согласовать сумму агентских выплат для представителей защитника.

Есть ощущение, что сторона игрока понимает – «Спартак» просто не может позволить себе потерять Жиго. Удобная ситуация, чтобы постараться выбить для себя лишний миллион евро на счастливую старость.

«Спартак» пытается сбивать цену, но получается пока так себе», – написал Алланазаров.