Metaratings: Жиго запросил у «Спартака» увеличение зарплаты более чем в 1,5 раза

- удивляет исключительная осведомленность этого источника, видимо Жиго через них свои условия передавал.
А вообще, нас, как болельщиков, должен интересовать только результат, как там с ним Федун расплачивается, насколько его оценивают, мне наплевать, пусть хоть Заремой бонусы выдает, но пока банкует француз, в РПЛ он ТОП*
У «Спартака» есть трудности в переговорах о новом контракте защитника Самуэля Жиго. Он запрашивает повышение зарплаты.
Сейчас француз зарабатывает 1,8 миллиона евро в год. Его новый запрос – не менее 3 миллионов в год.
- Француз играет в России с 2018 года.
- За три сезона в «Спартаке» Жиго забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 73 матчах.
- Не исключено, что Жиго получит российский паспорт.