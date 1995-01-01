Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    2 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    3 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом

    Metaratings: Жиго запросил у «Спартака» увеличение зарплаты более чем в 1,5 раза

    У «Спартака» есть трудности в переговорах о новом контракте защитника Самуэля Жиго. Он запрашивает повышение зарплаты.

    Сейчас француз зарабатывает 1,8 миллиона евро в год. Его новый запрос – не менее 3 миллионов в год.

    • Француз играет в России с 2018 года.
    • За три сезона в «Спартаке» Жиго забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 73 матчах.
    • Не исключено, что Жиго получит российский паспорт.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:26
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24293

      Боцман59rus 35 минут назад

      - удивляет исключительная осведомленность этого источника, видимо Жиго через них свои условия передавал.
      А вообще, нас, как болельщиков, должен интересовать только результат, как там с ним Федун расплачивается, насколько его оценивают, мне наплевать, пусть хоть Заремой бонусы выдает, но пока банкует француз, в РПЛ он ТОП*

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6024

      Fusballer 47 минут назад

      Офигеть запросы. Послематчей с Бенфикой нужно рассматривать зп этих "звёзд". Да и в целом по стартовому отрезку сезона.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +730

      Taps 57 минут назад

      Сволочи вместе с олигархами. Дырку им от бублика !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +94

      jek718875 1 час назад

      А НИЧЕГО НЕ СЛИПНИТСЯ???, Я бы на месте начальства дал ему под зад

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2440

      Иван Петров 1986 1 час назад

      А морда не треснет?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15994

      derrik2000 1 час назад

      Скоро домой поедет значица.
      "На ридну хранцузшину". ))
      С другой стороны - справедливо хочет.
      На его фоне косячник Джикия смотрится как комбАйнер-любитель, который после трудовой вахты на основной работе, решил подшабашить игрой в футбол.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1424

      Ziklop 1 час назад

      как паспорт получит, сразу три миллиона выпишут.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    87817
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66997
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru