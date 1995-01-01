Metaratings: Жиго запросил у «Спартака» увеличение зарплаты более чем в 1,5 раза

У «Спартака» есть трудности в переговорах о новом контракте защитника Самуэля Жиго. Он запрашивает повышение зарплаты.

Сейчас француз зарабатывает 1,8 миллиона евро в год. Его новый запрос – не менее 3 миллионов в год.