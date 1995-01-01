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    Жиго – о российском паспорте: «Посмотрим»

    Центральный защитник «Спартака» Самуэль Жиго не исключил получение гражданства РФ.

    «Российский паспорт? Посмотрим. В данный момент я сконцентрирован на игре за «Спартак», – сказал 27-летний футболист.

    • Француз играет в России с 2018 года.
    • За три сезона в «Спартаке» Жиго забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 72 матчах.
    • Клуб готов содействовать игроку в получении российского гражданства, если он продлит контракт.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:52
    Комментарии5
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      Рейтинг: +9711

      Литейный4 3 часа назад

      Это губошлёпу Промясу нужен паспорт, чтобы скрыться в окресностях Тарасовки от уголовного преследования. Гыгыгы

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      Рейтинг: +164

      FС Spаrtак > Литейный4 3 часа назад

      то ли дело ты нищеброд диваный у мамки то на шее сидеть да дешевка

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      Рейтинг: +164

      FС Spаrtак > Литейный4 3 часа назад

      представляю твое ********* в реале хахахахах прыщавый поди дрищь школяр.нормальный взрослый мужик такую хрень не будет писать.жалко тебя .бедная твоя мамка родила не пойми кого

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      Рейтинг: +5703

      Fusballer > FС Spаrtак 3 часа назад

      Да забейте на него. Он хронический)) А адекватных болельщиков Зенита тут хватает, с ними можно общаться и спорить.

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      Рейтинг: +7055

      Cleaner > Fusballer 1 час назад

      А мне понравилась шутка Литейного. Она вполне обоснована.)

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