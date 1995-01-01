Это губошлёпу Промясу нужен паспорт, чтобы скрыться в окресностях Тарасовки от уголовного преследования. Гыгыгы
Центральный защитник «Спартака» Самуэль Жиго не исключил получение гражданства РФ.
«Российский паспорт? Посмотрим. В данный момент я сконцентрирован на игре за «Спартак», – сказал 27-летний футболист.
- Француз играет в России с 2018 года.
- За три сезона в «Спартаке» Жиго забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 72 матчах.
- Клуб готов содействовать игроку в получении российского гражданства, если он продлит контракт.