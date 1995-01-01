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    Фетисов: «Вопрос о натурализации Жиго не так прост»

    Директор «Спартака» по развитию и коммуникациям Антон Фетисов ответил на вопросы о возможной натурализации центрального защитника Самуэля Жиго.

    – Вопрос о натурализации Жиго не так прост, исходя из законодательства Российской Федерации. Человек должен прожить в стране пять лет, Жиго до этого срока осталось два года.

    В рамках переговорного процесса о продлении контракта, который истекает через год, клуб готов содействовать в получении гражданства.

    – Когда возобновятся переговоры по продлению контракта с игроком?

    – Агент игрока попросил паузу до середины июля.

    • Сообщалось, что Жиго предложат трехлетний контракт с повышением зарплаты.
    • За три сезона в «Спартаке» француз забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 72 матчах.

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    Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова

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