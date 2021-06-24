Фетисов: «Вопрос о натурализации Жиго не так прост»

Директор «Спартака» по развитию и коммуникациям Антон Фетисов ответил на вопросы о возможной натурализации центрального защитника Самуэля Жиго.

– Вопрос о натурализации Жиго не так прост, исходя из законодательства Российской Федерации. Человек должен прожить в стране пять лет, Жиго до этого срока осталось два года.

В рамках переговорного процесса о продлении контракта, который истекает через год, клуб готов содействовать в получении гражданства.

– Когда возобновятся переговоры по продлению контракта с игроком?

– Агент игрока попросил паузу до середины июля.