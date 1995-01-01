«СЭ»: «Спартак» предложит Жиго трехлетний контракт с повышением зарплаты

А новый тренер уже дал на это согласие, или опять все за него решают.))
Жиго сильно рвался домой. Планы изменились или зарплата сыграла свою роль. Еще и на три года, новый контракт, - многовато будет. Да и "разбаловался" он последнее время.
Защитник «Спартака» Самуэль Жиго может остаться в московском клубе еще на три года.
По информации «Спорт-Экспресса», «Спартак» предложит 27-летнему французу трехлетний контракт с повышением зарплаты.
Нынешнее соглашение Жиго с клубом истекает летом 2022 года.
- По информации Black Mirror, Жиго получает в «Спартаке» почти 2,3 миллиона евро в год.
- В этом сезоне он провел 24 матча в РПЛ и забил 3 гола.
- «Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ.