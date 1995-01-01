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    «СЭ»: «Спартак» предложит Жиго трехлетний контракт с повышением зарплаты

    Защитник «Спартака» Самуэль Жиго может остаться в московском клубе еще на три года.

    По информации «Спорт-Экспресса», «Спартак» предложит 27-летнему французу трехлетний контракт с повышением зарплаты.

    Нынешнее соглашение Жиго с клубом истекает летом 2022 года.

    • По информации Black Mirror, Жиго получает в «Спартаке» почти 2,3 миллиона евро в год.
    • В этом сезоне он провел 24 матча в РПЛ и забил 3 гола.
    • «Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:56
    Комментарии3
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      Рейтинг: +7858

      ivany4 1 час назад

      А новый тренер уже дал на это согласие, или опять все за него решают.))
      Жиго сильно рвался домой. Планы изменились или зарплата сыграла свою роль. Еще и на три года, новый контракт, - многовато будет. Да и "разбаловался" он последнее время.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +18748

      slavutiq70 1 час назад

      При грамотном тренере принесёт не мало пользы,подписывать однозначно да продать на крайняк можно будет а уйдёт свободным за бесплатно,,,

      1
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      Рейтинг: +6763

      САДЫЧОК 1 час назад

      Жиго хороший центр обороны , просто тактика Тедеско удивительна ! Как можно разрешать центру бегать по всему полю и на разные края...

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