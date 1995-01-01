«СЭ»: «Спартак» предложит Жиго трехлетний контракт с повышением зарплаты

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго может остаться в московском клубе еще на три года.

По информации «Спорт-Экспресса», «Спартак» предложит 27-летнему французу трехлетний контракт с повышением зарплаты.

Нынешнее соглашение Жиго с клубом истекает летом 2022 года.