«Зенит» сыграет с «Локомотивом» в белой форме

«Зенит» определился с формой на матч четвертого тура РПЛ против «Локомотива». Чемпион выйдет в белом комплекте.

«Локомотив» на момент публикации новости свою форму не обнародовал.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры в Москве, которая начнется в 17:30 по Москве.

«Зенит» лидирует в РПЛ.

«Локомотив» в случае победы его обгонит.

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«Локомотив» – о матче с «Зенитом»: «Показать характер и победить!»