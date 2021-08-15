«Зенит» сыграет с «Локомотивом» в белой форме

«Зенит» определился с формой на матч четвертого тура РПЛ против «Локомотива». Чемпион выйдет в белом комплекте.
«Локомотив» на момент публикации новости свою форму не обнародовал.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры в Москве, которая начнется в 17:30 по Москве.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
- «Локомотив» в случае победы его обгонит.
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«Локомотив» – о матче с «Зенитом»: «Показать характер и победить!»
Источник: твиттер «Зенита»