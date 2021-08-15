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    «Зенит» сыграет с «Локомотивом» в белой форме

    «Зенит» определился с формой на матч четвертого тура РПЛ против «Локомотива». Чемпион выйдет в белом комплекте.

    «Локомотив» на момент публикации новости свою форму не обнародовал.

    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры в Москве, которая начнется в 17:30 по Москве.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • «Локомотив» в случае победы его обгонит.

    «Локомотив» – о матче с «Зенитом»: «Показать характер и победить!»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Зенита»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10071

      Литейный4 40 минут назад

      Гудки сыграют у белых тапках? Гыгыгы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9096

      житель СПб 47 минут назад

      Плохой признак! Их фартовая форма - сине-бело-голубые!

      0
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