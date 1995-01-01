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    «Локомотив» – о матче с «Зенитом»: «Показать характер и победить!»

    «Локомотив» опубликовал афишу матча четвертого тура РПЛ против «Зенита». На ней изображен форвард Федор Смолов.

    «Биться, показать характер и победить! Вперeд, «Локомотив» Москва!» – написали москвичи.

    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры в Москве, которая начнется в 17:30 по Москве.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • «Локомотив» в случае победы его обгонит.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Локомотива»

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    Сегодня, 10:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +924

      Loko_Roma 5 минут назад

      Все херовые серии рано или поздно кончатся, давайте паравозы, верим.

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