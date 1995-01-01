«Локомотив» – о матче с «Зенитом»: «Показать характер и победить!»

Все херовые серии рано или поздно кончатся, давайте паравозы, верим.
«Локомотив» опубликовал афишу матча четвертого тура РПЛ против «Зенита». На ней изображен форвард Федор Смолов.
«Биться, показать характер и победить! Вперeд, «Локомотив» Москва!» – написали москвичи.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры в Москве, которая начнется в 17:30 по Москве.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
- «Локомотив» в случае победы его обгонит.
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