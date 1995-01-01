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    Головин рискует пропустить матч с «Шахтером» в квалификации ЛЧ

    Участие полузащитника «Монако» Александра Головина в первом матче четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов против «Шахтера» находится под вопросом.

    «Он получил сильный удар. Это плохо, потому что у нас к этому моменту уже не осталось замен. Посмотрим. Головин – важный игрок для нас.

    Если это просто ушиб, то он будет доступен для игры с «Шахтером». Если это больше, чем удар, мы не будем рисковать его здоровьем», – сказал главный тренер монегасков Нико Ковач.

    • Россиянин травмировался во время игры 2-го тура Лиги 1 против «Лорьяна» (0:1).
    • По информации «СЭ», у хавбека возникли проблемы с мышцей правого бедра.
    • «Монако» примет «Шахтер» 17 августа.

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    Источник: L’Equipe

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    Сегодня, 12:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +20060

      vladimir-7 2 минуты назад

      Сигнал Карпину подан, ищите замену в сборной.

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