Головин рискует пропустить матч с «Шахтером» в квалификации ЛЧ

Участие полузащитника «Монако» Александра Головина в первом матче четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов против «Шахтера» находится под вопросом.
«Он получил сильный удар. Это плохо, потому что у нас к этому моменту уже не осталось замен. Посмотрим. Головин – важный игрок для нас.
Если это просто ушиб, то он будет доступен для игры с «Шахтером». Если это больше, чем удар, мы не будем рисковать его здоровьем», – сказал главный тренер монегасков Нико Ковач.
- Россиянин травмировался во время игры 2-го тура Лиги 1 против «Лорьяна» (0:1).
- По информации «СЭ», у хавбека возникли проблемы с мышцей правого бедра.
- «Монако» примет «Шахтер» 17 августа.
Источник: L’Equipe