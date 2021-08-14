Головин рискует пропустить матч с «Шахтером» в квалификации ЛЧ

Участие полузащитника «Монако» Александра Головина в первом матче четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов против «Шахтера» находится под вопросом.

«Он получил сильный удар. Это плохо, потому что у нас к этому моменту уже не осталось замен. Посмотрим. Головин – важный игрок для нас.

Если это просто ушиб, то он будет доступен для игры с «Шахтером». Если это больше, чем удар, мы не будем рисковать его здоровьем», – сказал главный тренер монегасков Нико Ковач.