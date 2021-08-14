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  • Саку на матче с «Брентфордом» трибуны встретили аплодисментами. Он не забил в серии пенальти финала Евро-2020

Саку на матче с «Брентфордом» трибуны встретили аплодисментами. Он не забил в серии пенальти финала Евро-2020

14 августа 2021, 00:43
3

Болельщики на матче первого тура АПЛ «Брентфорд»«Арсенал» выразили поддержку полузащитнику гостей Букайо Саке. Когда он выходил на замену во втором тайме, ему устроили аплодисменты стоя.

Это поддержка после незабитого Сакой пенальти в послематчевой серии финала Евро-2020 против Италии. После его промаха итальянцы стали чемпионами.

  • Помимо Саки в серии пенальти с Италией свои попытки не реализовали Маркус Рэшфорд и Джейдон Санчо.
  • «Арсенал» проиграл «Брентфорду» со счетом 0:2.
  • 19-летний Сака стоит 60 миллионов евро.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Брентфорд Арсенал Англия Италия Сака Букайо
Комментарии (3)
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acor94
1628914416
А надо было свистеть, он же подвёл свою страну, опозорил Англию на домашнем стадионе!
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житель СПб
1628922155
Мне тоже эта манера непонятна. Можно не освистывать. но аплодировать стоя - зачем? Чтобы и дальше подводил команду и страну? Или они надеялись. что его выход поможет проиграть Арсеналу?! Тогда они не ошиблись.
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r.nekrasov
1628928883
Myжскиe cпоpтивныe кocтюмы за 1390 рyб. 0чeнь бoльшoй выбop, всe в oдну цeну, xоpoшеe кaчecтвo, cтильный дизaйн, в oбщeм caми yбeдитecь, вoт ------ http://bityl.pl/TnmrC
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