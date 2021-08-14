Саку на матче с «Брентфордом» трибуны встретили аплодисментами. Он не забил в серии пенальти финала Евро-2020

Болельщики на матче первого тура АПЛ «Брентфорд» – «Арсенал» выразили поддержку полузащитнику гостей Букайо Саке. Когда он выходил на замену во втором тайме, ему устроили аплодисменты стоя.

Это поддержка после незабитого Сакой пенальти в послематчевой серии финала Евро-2020 против Италии. После его промаха итальянцы стали чемпионами.