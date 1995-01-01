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    Саку на матче с «Брентфордом» трибуны встретили аплодисментами. Он не забил в серии пенальти финала Евро-2020

    Болельщики на матче первого тура АПЛ «Брентфорд»«Арсенал» выразили поддержку полузащитнику гостей Букайо Саке. Когда он выходил на замену во втором тайме, ему устроили аплодисменты стоя.

    Это поддержка после незабитого Сакой пенальти в послематчевой серии финала Евро-2020 против Италии. После его промаха итальянцы стали чемпионами.

    • Помимо Саки в серии пенальти с Италией свои попытки не реализовали Маркус Рэшфорд и Джейдон Санчо.
    • «Арсенал» проиграл «Брентфорду» со счетом 0:2.
    • 19-летний Сака стоит 60 миллионов евро.

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    Источник: Бомбардир.ру

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