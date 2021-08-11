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    Слуцкий: «Рад, что правило выездного гола отменено»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий с позитивом воспринял новость об отмене правила выездного гола в еврокубках. Он считает его атавизмом.

    «Правило выездного гола давно было атавизмом. Рад, что оно было отменено. Оно было несправедливым и очень сильно меняло дух двухматчевых противостояний. Его отмена – правильное решение», – сказал Слуцкий.

    • Завтра, 12 августа, «Рубин» примет в Лиге конференций польский «Ракув».
    • Казанцы только ввиду дополнительных показателей не лидируют в РПЛ.
    • Слуцкий в своей тренерской карьере доходил до 1/4 финала Лиги чемпионов с ЦСКА.

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    Источник: «Р-Спорт»

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