Слуцкий: «Рад, что правило выездного гола отменено»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий с позитивом воспринял новость об отмене правила выездного гола в еврокубках. Он считает его атавизмом.
«Правило выездного гола давно было атавизмом. Рад, что оно было отменено. Оно было несправедливым и очень сильно меняло дух двухматчевых противостояний. Его отмена – правильное решение», – сказал Слуцкий.
- Завтра, 12 августа, «Рубин» примет в Лиге конференций польский «Ракув».
- Казанцы только ввиду дополнительных показателей не лидируют в РПЛ.
- Слуцкий в своей тренерской карьере доходил до 1/4 финала Лиги чемпионов с ЦСКА.
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Источник: «Р-Спорт»