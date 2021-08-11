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Слуцкий: «Рад, что правило выездного гола отменено»

11 августа 2021, 16:28
5

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий с позитивом воспринял новость об отмене правила выездного гола в еврокубках. Он считает его атавизмом.

«Правило выездного гола давно было атавизмом. Рад, что оно было отменено. Оно было несправедливым и очень сильно меняло дух двухматчевых противостояний. Его отмена – правильное решение», – сказал Слуцкий.

  • Завтра, 12 августа, «Рубин» примет в Лиге конференций польский «Ракув».
  • Казанцы только ввиду дополнительных показателей не лидируют в РПЛ.
  • Слуцкий в своей тренерской карьере доходил до 1/4 финала Лиги чемпионов с ЦСКА.

Слуцкий: «Нефутбольных мероприятий на «Ак Барс Банк Арене» больше не будет»

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Лига конференций Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (5)
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Garrincha58
1628691570
посмотрим как вы будете вскрывать этот Ракув
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САДЫЧОК
1628695393
Из за этого Атавизма...теперь после отмены выездного гола..и 1 и 2 игра стали скучными !
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zigbert
1628753611
Надолго ли? Через несколько лет все может вернуться на круги своя.
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житель СПб
1628802645
Действительно! Если вообще не забиваешь - то какая разница?!
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Decorhome
1628844754
Сочи не рад)
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