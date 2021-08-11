Слуцкий: «Рад, что правило выездного гола отменено»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий с позитивом воспринял новость об отмене правила выездного гола в еврокубках. Он считает его атавизмом.

«Правило выездного гола давно было атавизмом. Рад, что оно было отменено. Оно было несправедливым и очень сильно меняло дух двухматчевых противостояний. Его отмена – правильное решение», – сказал Слуцкий.

Завтра, 12 августа, «Рубин» примет в Лиге конференций польский «Ракув».

Казанцы только ввиду дополнительных показателей не лидируют в РПЛ.

Слуцкий в своей тренерской карьере доходил до 1/4 финала Лиги чемпионов с ЦСКА.

Слуцкий: «Нефутбольных мероприятий на «Ак Барс Банк Арене» больше не будет»