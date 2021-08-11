Слуцкий: «Нефутбольных мероприятий на «Ак Барс Банк Арене» больше не будет»

Критика главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого руководства «Ак Барс Банк Арены» возымела результат. Казанский стадион больше не будет проводить нефутбольные мероприятия, пагубно влияющие на поле.

«Поле видели? Сложно что-то изменить за два дня. На это требуются недели, месяцы, а в нашем случае – годы. Я не принимал участия в этой встрече. Она закончилась тем, что больше не будут проводиться нефутбольные мероприятия на поле «Ак Барс Арены», – сказал Слуцкий.