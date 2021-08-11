Слуцкий: «Нефутбольных мероприятий на «Ак Барс Банк Арене» больше не будет»

Письмо от Арены было адекватным, а клуб опять чото мутит. Бандюги продажные, опять все пилят и разрушают изнутри
Критика главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого руководства «Ак Барс Банк Арены» возымела результат. Казанский стадион больше не будет проводить нефутбольные мероприятия, пагубно влияющие на поле.
«Поле видели? Сложно что-то изменить за два дня. На это требуются недели, месяцы, а в нашем случае – годы. Я не принимал участия в этой встрече. Она закончилась тем, что больше не будут проводиться нефутбольные мероприятия на поле «Ак Барс Арены», – сказал Слуцкий.
- На этой неделе «Ак Барс Банк Арена» ответила на критику «Рубина».
- Завтра, 12 августа, «Рубин» примет в Лиге конференций польский «Ракув».
- Казанцы только ввиду дополнительных показателей не лидируют в РПЛ.
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