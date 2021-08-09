«Ак Барс Арена» – о критике «Рубина»: «Клуб не платит за пользование стадионом уже второй год»

Руководство «Ак Барс Арены» высказалось о критике качества поля со стороны «Рубина» и главного тренера казанцев Леонида Слуцкого.

«В ответ на очередную информационную атаку со стороны клуба «Рубин» мы вынуждены констатировать не очень умелую манипуляцию фактами и желание ввести в заблуждение как руководство Республики, так и болельщиков клуба. Причиной этому остаются многомиллионные долги перед стадионом и желание выбить скидку от накопленного долга.

К слову сказать, клуб не платит за пользование «Ак Барс Ареной» уже второй год, накопив около 40 миллионов долгов. Несмотря на это, стадион исправно исполняет свои обязательства перед клубом и не препятствует проведению игр.

Споры вокруг состояния футбольного газона продолжаются с марта 2021 года, после матча с ФК «Зенит». После долгих разбирательств были выявлены определенные недочеты в действиях подрядной организации, обслуживающей поле.

Подчеркиваем, что на стадионе никогда не было и нет собственной агрономической службы, поле всегда обслуживалось сторонними организациями. Последние несколько лет по рекомендации самого же футбольного клуба «Рубин» газон на «Ак Барс Арене» обслуживает АО «СпортиКо».

После инцидента в марте руководство стадиона предложило расторгнуть договор на обслуживание поля и запустить процедуру выбора нового подрядчика. В ответ на это ФК «Рубин» прислал письмо с рекомендацией оставить АО «СпортиКо» в качестве обслуживающей организации.

Нет смысла отрицать, что футбольное поле находится далеко не в идеальном виде. Но какое отношение к этому имеют фотографии, которые в качестве причины этого выложил в своих сетях клуб, мы не понимаем. Да мы проводим много мероприятий, за счет чего наш стадион живет полноценной жизнью и не является «белым слоном», как многие другие спортивные объекты.

Какое отношение к полю имеют «какие-то форумы» (цитата Слуцкого), в которых сам Леонид Викторович с удовольствием принимает участие в качестве спикера? Как регистрация молодоженов отражается на качестве газона, если она проходит на искусственной траве на бровке поля? Как выступление Ирины Хакамады повлияло на качество газона, если поле под ее выступление застилалось специальным защитным покрытием?

К слову сказать, выступление Хакамады проходило на стадионе 3 июля, за месяц до вчерашнего матча, а защитное покрытие пролежало на поле не более 15 часов. Все мировые стадионы проводят на полях концерты, застилая газон на 2-3 суток, а через несколько дней спокойно играют в футбол. Чем мы хуже?

На наш взгляд, подрядчик допускает ошибку за ошибкой при уходе за полем, что приводит к ухудшению его состояния. Наши попытки поменять подрядную организацию блокируются футбольным клубом, который этого подрядчика в свое время и выбрал. Какая в этом логика и почему клуб обвиняет в этом стадион, нам не понятно.

Мы долгое время оставались надежным партнером для футбольного клуба, закрывая глаза на их финансовые трудности огромные долги. Напомним, что значительную часть средств на содержание объекта стадион зарабатывает самостоятельно, в том числе и за счет проведения мероприятий.

Поэтому будем крайне признательны, если клуб исполнит свои обязательства перед стадионом и продолжит заниматься футболом, а не сомнительными информационными войнами, не имеющими под собой объективных фактов», – сказано в сообщении «Ак Барс Арены».