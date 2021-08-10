Лига чемпионов. «Спартак» проиграл «Бенфике» по сумме двух матчей – 0:4

«Спартак» уступил «Бенфике» (0:2) в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

В составе португальского клуба отличились Жоау Мариу и Роман Яремчук.

«Спартак» проиграл «Бенфике» в двух матчах и вылетел из Лиги чемпионов. Столичный клуб сыграет на групповом этапе Лиги Европы.

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Ответный матч

Бенфика (Португалия) – Спартак (Москва) – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Жоау Мариу, 58; 2:0 – Яремчук, 90+2.

«Бенфика»: Влаходимос, Гонсалвеш (Жилберто, 77), Вериссимо, Вертонген (Морато, 46), Отаменди, Гримальдо, Жоау Мариу, Вайгль, Пицци (Эвертон, 64), Рафа Силва (Таарабт, 86), Рамуш (Яремчук, 64).

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Умяров (Крал, 65), Зобнин, Бакаев (Мирзов, 65), Ломовицкий, Ларссон (Игнатов, 81), Понсе (Соболев, 81).

Предупреждения: Отаменди, 16; Вайгль, 71 – Ломовицкий, 25; Ларссон, 68.

Первый матч: 2:0.

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