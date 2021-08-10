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    Лига чемпионов. «Спартак» проиграл «Бенфике» по сумме двух матчей – 0:4

    «Спартак» уступил «Бенфике» (0:2) в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

    В составе португальского клуба отличились Жоау Мариу и Роман Яремчук.

    «Спартак» проиграл «Бенфике» в двух матчах и вылетел из Лиги чемпионов. Столичный клуб сыграет на групповом этапе Лиги Европы.

    Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Ответный матч

    Бенфика (Португалия) – Спартак (Москва) – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Жоау Мариу, 58; 2:0 – Яремчук, 90+2.

    «Бенфика»: Влаходимос, Гонсалвеш (Жилберто, 77), Вериссимо, Вертонген (Морато, 46), Отаменди, Гримальдо, Жоау Мариу, Вайгль, Пицци (Эвертон, 64), Рафа Силва (Таарабт, 86), Рамуш (Яремчук, 64).

    «Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Умяров (Крал, 65), Зобнин, Бакаев (Мирзов, 65), Ломовицкий, Ларссон (Игнатов, 81), Понсе (Соболев, 81).

    Предупреждения: Отаменди, 16; Вайгль, 71 – Ломовицкий, 25; Ларссон, 68.

    Первый матч: 2:0.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.08.2021 23:50
    Комментарии96
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      Рейтинг: +303

      lNeTl 10 минут назад

      Самое главное Кубок пари мач взяли,всё,задача на сезон выполнена

      0
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      Рейтинг: +8725

      ivany4 10 минут назад

      Чуда не произошло.
      Везение не пришло.
      Мастерства и умения у самих игроков не хватило.
      Единственное, на мой взгляд, что можно занести в актив в первом тайме, так это строгую игру в обороне и в середине поля. Да еще пожалуй наследство от Тедеско - активный прессинг и отбор мяча. Да и то опять только в первом тайме. Сегодня отчетливо было видно, что в середине второго тайма силы покидают игроков. Причем, игра была не особа скоростная. Недоработка однако.
      Интересно, будем дальше чуда ждать, или уже что-то предпринимать в данной ситуации?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +8696

      alp 13 минут назад

      не ну это однозначно успех!!! с горечью поздравляю спартак с выходом в ЛЕ

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4970

      filosof sparty 14 минут назад

      Ничего не поделаешь-Бенфика тупо сильнее и мастеровитее. Да и Спартак показал плохой футбол. Нет, они старались, но даже свой уровень выдать не смогли-каждый второй пас-брак.
      Вдвойне обиднее, что всё это в столетие клуба!!! И какое там нах чемпионство!?? Начинаем уже с -6 очков!!! И виноват в этом Федун!!! Вместо того, чтобы в юбилейный год удержать Тедеско, который уже узнал команду и дал результат, Федун берёт и меняет тренера, а потом ещё в его профнепригодном менеджменте происходит скандал за скандалом!!!
      Ну о каком чемпионстве может быть речь при таких вводных!???

      1
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      ...
      Рейтинг: +8696

      alp > filosof sparty 11 минут назад

      Нет, они старались, но даже свой уровень выдать не смогли

      я извиняюсь, но с таким составом даже их лучщий уровень = это бенфика на спаде.... наш футбол по сравнению с европейским = донное днище.. и даже не переубеждайте меня, я не поверю

      0
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      Рейтинг: +4608

      SPACE TRUCKIN 18 минут назад

      ну сейчас осталось только в ЛЕ обос.аться для полного комплекта...ни одного удара по воротам...уныние очередное и тоска беспросветная...

      3
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      ...
      Рейтинг: +28867

      oyabun > SPACE TRUCKIN 16 минут назад

      2 удара было. Но такие чтобы португальский вратарь не уснул.

      2
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      ...
      Рейтинг: +16352

      derrik2000 > SPACE TRUCKIN 16 минут назад

      Какое "обос.аться в ЛЕ"?
      В ЧР обосцываются по-полной, а ты - ЛЕ...

      1
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      Рейтинг: +2897

      Кузьмич на трибуне 20 минут назад

      Спартаку не повезло потому , что играли против Бенфики, а это бывший клуб нынешнего тренера Спартака. Ну не будет у себя на Родине такой тренер портить репутацию.

      1
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      ...
      Рейтинг: +8696

      alp > Кузьмич на трибуне 9 минут назад

      даже если бы играли со спартой - все равно слили бы... состав - отстой, внутренние дрязги, нижнее белье навыворот - нате, обсуждайте (!) ждать искрометной игры от тем более нынешнего спама, это утопия

      0
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      ...
      Рейтинг: +15961

      JTherry > Кузьмич на трибуне 5 минут назад

      ну это из области конспирологии... помнится, ничего не помешало Хиддинку обыграть свою "родную" сборную Голландии, все от уровня профессионализма тренера зависит...

      0
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      Рейтинг: +1667

      Радио1000шумеров 23 минуты назад

      Кстати, а где страшные крики травмированного Соболя и заработанные им пенальти? Кто видел, на какой минуте?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16352

      derrik2000 28 минут назад

      Переживать, даже ми-и-и-изерно переживать, естественно, не буду.
      "Шоу от Спартака" не удалось - и ладно.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8696

      alp > derrik2000 7 минут назад

      да ладно! по моему, шоу от спартака в самом разгаре!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28867

      oyabun 29 минут назад

      Не стоит рвать волосы на жо.., что должно было произойти, то собственно и произошло. А что еще можно было ожидать, если вкратце тактику игры Спартака при Витории можно описать словами "поперек поля и вратарю"? И очень странные варианты состава на поле (сегодня Ломовицкий). При Руе перестали играть Соболев, Ларссон, Зобнин. Очень хотел бы надеяться, что португалец так и останется на родине, но это навряд ли. Федун у нас терпеливый, хотя больше хочется сказать "терпила", но не буду, останусь вежливым )). Очевидно всем нам предстоит смотреть очередной сезон сериала "Кононов-2"

      5
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      ...
      Рейтинг: +254

      Баррель мазута > oyabun 27 минут назад

      Он еще не освоился, нельзя требовать результат по первым турам!!!

      2
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      ...
      Рейтинг: +12953

      Persona_non_Grata > oyabun 26 минут назад

      Думаю , что следующие 2-3 игры дадут ответ .

      2
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      ...
      Рейтинг: +28867

      oyabun > Баррель мазута 24 минуты назад

      5 игр - 4 поражения! Сколько по вашему еще надо, чтобы прекратить это позорище?

      3
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      ...
      Рейтинг: +16352

      derrik2000 > oyabun 21 минуту назад

      Когда Федун с Заремой помирятся на условиях Заремы!
      ))))))

      2
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      ...
      Рейтинг: +28867

      oyabun > derrik2000 20 минут назад

      За них не беспокойся. Судя по новенькому Бентли у Заремы, никто там и не ссорился ))

      2
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      ...
      Рейтинг: +16352

      derrik2000 > oyabun 17 минут назад

      Так этот Бентли и есть "заглаживание вины" Федуном. ))
      Да и ладно.
      Своё здоровье мне дороже.

      P..S. Одно жаль: сериал НА САМОМ ИНТЕРЕСНОМ МЕСТЕ переключил для просмотра ХУтбола. ((

      1
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      ...
      Рейтинг: +8696

      alp > derrik2000 6 минут назад

      примирение можно обсудить при условии, если федун сначала башку помоет

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6340

      Fusballer 29 минут назад

      Честно говоря, отчасти понимаю доверие Зенита к Семаку, несмотря на провалы в ЛЧ. В нынешний РПЛ очень трудно сейчас заманить хорошего тренера, а остальные если и не мошенники, то в лучшем случае клубы из второй половины смогут тренировать. Уж лучше из своих пытаться вырастить хотя бы что-то.

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      Рейтинг: +8696

      alp > Fusballer 1 минуту назад

      Семак знает как играть в рпл и я не про судейские ошибки..рпл прощает даже грубые ошибки а в европе так не катит... вопрос в том что рпл и футбол = это две разные вещи. = это как космос и макароны.....

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