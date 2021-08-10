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  • Лига чемпионов. «Спартак» проиграл «Бенфике» по сумме двух матчей – 0:4

Лига чемпионов. «Спартак» проиграл «Бенфике» по сумме двух матчей – 0:4

10 августа 2021, 23:50
150

«Спартак» уступил «Бенфике» (0:2) в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

В составе португальского клуба отличились Жоау Мариу и Роман Яремчук.

«Спартак» проиграл «Бенфике» в двух матчах и вылетел из Лиги чемпионов. Столичный клуб сыграет на групповом этапе Лиги Европы.

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Ответный матч

Бенфика (Португалия) – Спартак (Москва) – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Жоау Мариу, 58; 2:0 – Яремчук, 90+2.

«Бенфика»: Влаходимос, Гонсалвеш (Жилберто, 77), Вериссимо, Вертонген (Морато, 46), Отаменди, Гримальдо, Жоау Мариу, Вайгль, Пицци (Эвертон, 64), Рафа Силва (Таарабт, 86), Рамуш (Яремчук, 64).

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Умяров (Крал, 65), Зобнин, Бакаев (Мирзов, 65), Ломовицкий, Ларссон (Игнатов, 81), Понсе (Соболев, 81).

Предупреждения: Отаменди, 16; Вайгль, 71 – Ломовицкий, 25; Ларссон, 68.

Первый матч: 2:0.

Календарь Лиги чемпионов

Результаты Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Спартак Бенфика
Комментарии (150)
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Viper for CSKA
1628629036
Такого позора я, по-моему, никогда не видел. Особенно это касается второго тайма. Безволие, беспомощность и бездарность. Даже наша сборная так безнадежно не играет. Вся комбинация на второй гол в плане оборонительных действий игроков Спартака - это квинтэссенция непрофессионализма и наплевательского отношения к своим болельщикам. Они просто бросили играть! Бенфика возила наших большую часть матча, играла, как кошка с мышкой. Технично, быстро и местами откровенно издевательски. А Спартак мог ответить только ругательствами и передачами в аут. Даже прессинг не смогли всерьёз организовать. Испанский стыд!
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JTherry
1628629401
чуда не произошло, к сожалению, кто в него верил...(( когда Айртон начинает чудить в своей штрафной, вместо простого выноса мяча в аут, Яремчуку осталось лишь не промахнуться, еще и с отскоком от Жиго... а сколько успел накосячить Мирзов, вроде и не много сыграл... грустно...( Спартак вылетел из ЛЧ...
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NewLife
1628629437
Мало того, что игра Спартака дно, так еще этот урод Арустамян всю игру срал в уши на вольные футбольные темы, не обращая внимания на то, что на поле. Кто такого козла допустил к микрофону, это издевательство над профессией.
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oyabun
1628629446
Не стоит рвать волосы на жо.., что должно было произойти, то собственно и произошло. А что еще можно было ожидать, если вкратце тактику игры Спартака при Витории можно описать словами "поперек поля и вратарю"? И очень странные варианты состава на поле (сегодня Ломовицкий). При Руе перестали играть Соболев, Ларссон, Зобнин. Очень хотел бы надеяться, что португалец так и останется на родине, но это навряд ли. Федун у нас терпеливый, хотя больше хочется сказать "терпила", но не буду, останусь вежливым )). Очевидно всем нам предстоит смотреть очередной сезон сериала "Кононов-2"
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lNeTl
1628630636
Самое главное Кубок пари мач взяли,всё,задача на сезон выполнена
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paracetamol
1628631359
Кто-то сомневался? 6 защитников и все тупые. Ларсона с Поносом надо гнать поганой метлой!
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ArReal
1628631403
Свиньи отмучались - ждем унижение бомжей!
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Ловкий Бубен
1628631815
Да тренер здесь не причём, устал эту херню читать, при чём здесь тренер ??? Он в команде без году неделя, у него с Бенфикой сотня побед , столько же титулов и мастерства Бенфики я не видел особого, быстрее ? да Точнее ? да, Спартак был везде медленнее и проигрывал все единоборства только из за своей медлительности, то мяч передержат то к нему не успеют , любой из вас был бы лучший тренер Спартака, поставил бы всех строем и через день 80 км бегом и десять тонн выжать
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Дедуктор
1628663964
Вот, и зачем Спартак из года в год всякий импортный тренерский сброд собирает? Есть же свои перспективные тренеры. На багаже Аленичева чемпионство выиграли, да и цiганенок на том же багаже второе место взял. Руй уже про багаж не ведает, вот и негативный резалт. Дык, ты возьми и пригласи самого хозяина багажа. Аленичев с верным Егоркой "с ходу в карьер" Спартака в чувство приведут.
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zigbert
1628665378
Закономерное поражение. Хотя в старательности игроков не откажешь. У Бенфики совершенно другой подход к стилю игры. Временами они надолго запирали Спартак на своей половине поля. В таких условиях взятие ворот становится лишь делом времени. Жаль что не удалось подписать Марио. В Бенфике сейчас это ключевой игрок в организации атак.
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