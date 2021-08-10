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  • «Спартак» может продать Понсе в случае невыхода в группу ЛЧ. Им интересуются «Ланс» и «Селтик»

«Спартак» может продать Понсе в случае невыхода в группу ЛЧ. Им интересуются «Ланс» и «Селтик»

10 августа 2021, 19:31
27

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе может покинуть московский клуб.

По информации Score.fr, «Спартаку» придется продать 24-летнего аргентинца и еще нескольких футболистов в случае невыхода в групповой этап Лиги чемпионов.

Сообщается, что Понсе интересуются «Ланс» и «Селтик».

  • Понсе выступал за сборную Аргентины на Олимпиаде. Его команда не вышла из группы.
  • В прошлом сезоне нападающий забил 9 голов в 25 матчах РПЛ.

Источник: Score.fr

Сайт, посвященный французскому футболу. Общая аудиторяи в соцсетях - около 2 тысяч подписчиков.

Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Спартак Ланс Селтик Понсе Эсекьель
Комментарии (27)
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NewLife
1628613918
Какие-то бредни и выдумки от крохотного французского футбольного сайта. Ну нравится Понсе клубу Ленс, это не значит, что Спартак его хочет продать.
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Play
1628614314
Лучше бл**ь Соболева оленя продайте, от Понсе и то больше пользы всегда было.
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insider_retro
1628614987
Вроде, не сказать, что он убогий и калечный... Рано его отодвинули, а выдвинули Соболева...
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mamba9090909
1628615264
ПРИДЁТСЯ продать в случае невыхода в группу.....))) А что, есть возможность выйти в группу?!!!
Ответить
oyabun
1628615443
И снова сомнительная информация. Даже просто, логически подумать - среди форвардов в Спартаке явного лидера нет, примерное равенство по дистанции сезона. Продать Понсе сейчас, значит можно остаться без голов и вовсе в один прекрасный момент.
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paracetamol
1628625050
Надо продавать, совершенно бесполезный!
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serglider
1628627630
Общий вывод, на основании старта в чемпионате страны и квалификации ЛЧ: Можно распродавать всех! И чем быстрее тем лучше для Спартака...
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tushkanlz
1628630212
да почти всех нужно продать на хрен, вместе с хозяином и бабой его!
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portero
1628654172
Ну чтож может или хочет? Ибо задача невыхода уже решена...
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paracetamol
1628666013
Гнать надо не только Понсе, но и Ларссона. Их только бабло интересует, а играть не хотят, позорники!
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