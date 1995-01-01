«Спартак» может продать Понсе в случае невыхода в группу ЛЧ. Им интересуются «Ланс» и «Селтик»

Какие-то бредни и выдумки от крохотного французского футбольного сайта. Ну нравится Понсе клубу Ленс, это не значит, что Спартак его хочет продать.
Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе может покинуть московский клуб.
По информации Score.fr, «Спартаку» придется продать 24-летнего аргентинца и еще нескольких футболистов в случае невыхода в групповой этап Лиги чемпионов.
Сообщается, что Понсе интересуются «Ланс» и «Селтик».
- Понсе выступал за сборную Аргентины на Олимпиаде. Его команда не вышла из группы.
- В прошлом сезоне нападающий забил 9 голов в 25 матчах РПЛ.
Источник: Score.fr
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