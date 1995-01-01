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    «Спартак» может продать Понсе в случае невыхода в группу ЛЧ. Им интересуются «Ланс» и «Селтик»

    Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе может покинуть московский клуб.

    По информации Score.fr, «Спартаку» придется продать 24-летнего аргентинца и еще нескольких футболистов в случае невыхода в групповой этап Лиги чемпионов.

    Сообщается, что Понсе интересуются «Ланс» и «Селтик».

    • Понсе выступал за сборную Аргентины на Олимпиаде. Его команда не вышла из группы.
    • В прошлом сезоне нападающий забил 9 голов в 25 матчах РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Score.fr

    Сайт, посвященный французскому футболу. Общая аудиторяи в соцсетях - около 2 тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 19:31
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9381

      NewLife 6 минут назад

      Какие-то бредни и выдумки от крохотного французского футбольного сайта. Ну нравится Понсе клубу Ленс, это не значит, что Спартак его хочет продать.

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