«Спартак» может продать Понсе в случае невыхода в группу ЛЧ. Им интересуются «Ланс» и «Селтик»

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе может покинуть московский клуб.
По информации Score.fr, «Спартаку» придется продать 24-летнего аргентинца и еще нескольких футболистов в случае невыхода в групповой этап Лиги чемпионов.
Сообщается, что Понсе интересуются «Ланс» и «Селтик».
- Понсе выступал за сборную Аргентины на Олимпиаде. Его команда не вышла из группы.
- В прошлом сезоне нападающий забил 9 голов в 25 матчах РПЛ.
Источник: Score.fr
Сайт, посвященный французскому футболу. Общая аудиторяи в соцсетях - около 2 тысяч подписчиков.