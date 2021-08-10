«Спартак» может продать Понсе в случае невыхода в группу ЛЧ. Им интересуются «Ланс» и «Селтик»

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе может покинуть московский клуб.

По информации Score.fr, «Спартаку» придется продать 24-летнего аргентинца и еще нескольких футболистов в случае невыхода в групповой этап Лиги чемпионов.

Сообщается, что Понсе интересуются «Ланс» и «Селтик».