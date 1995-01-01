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    Лапорта – о возвращении Месси в «Барселону»: «Я не хочу давать ложных надежд»

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос, возможно ли возвращение в клуб форварда Лионеля Месси.

    «Месси хотел остаться. Спасибо всем, кто участвовал в этих сложных переговорах. Нужно было договориться за определенное время, так как у Месси были другие предложения.

    Есть ли надежда, что все изменится? Я не хочу давать ложных надежд. Если финансовый фейр-плей не изменится, а похоже, что этого не будет, то игроку нужно заботиться о своем будущем.

    Месси был готов помогать всеми способами, чтобы продлить контракт. Мы думали, что сможем все сделать, но помешал финансовый фейр-плей», – сказал Лапорта.

    • Месси – воспитанник «Барсы».
    • В структуру клуба он попал в 2000 году, за основную команду дебютировал в 2003-м.
    • Игрок забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
    • С каталонцами Лионель выиграл 35 трофеев.

    Лапорта: «Месси хотел остаться, но новый контракт не мог быть одобрен из-за ФФП»

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    Источник: Твиттер Гильема Балаге

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    Сегодня, 14:14
    Комментарии1
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      Рейтинг: +697

      OBOLEV 8 минут назад

      Что Рамос что Месси) для за свой клуб готов играть бесплатно Ко-ко-ко.
      Бекс последний сезон играл бесплатно и Месси мог бы себе такое позволить, но нет ) бабки вожнее всего. Поздравляю болельщиков Барсы с очищением. И это не сарказм.
      Не один игрок не может быть больше чем клуб.

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