Лапорта – о возвращении Месси в «Барселону»: «Я не хочу давать ложных надежд»

Что Рамос что Месси) для за свой клуб готов играть бесплатно Ко-ко-ко.
Бекс последний сезон играл бесплатно и Месси мог бы себе такое позволить, но нет ) бабки вожнее всего. Поздравляю болельщиков Барсы с очищением. И это не сарказм.
Не один игрок не может быть больше чем клуб.
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос, возможно ли возвращение в клуб форварда Лионеля Месси.
«Месси хотел остаться. Спасибо всем, кто участвовал в этих сложных переговорах. Нужно было договориться за определенное время, так как у Месси были другие предложения.
Есть ли надежда, что все изменится? Я не хочу давать ложных надежд. Если финансовый фейр-плей не изменится, а похоже, что этого не будет, то игроку нужно заботиться о своем будущем.
Месси был готов помогать всеми способами, чтобы продлить контракт. Мы думали, что сможем все сделать, но помешал финансовый фейр-плей», – сказал Лапорта.
- Месси – воспитанник «Барсы».
- В структуру клуба он попал в 2000 году, за основную команду дебютировал в 2003-м.
- Игрок забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
- С каталонцами Лионель выиграл 35 трофеев.
Лапорта: «Месси хотел остаться, но новый контракт не мог быть одобрен из-за ФФП»