Тикнизян: «Благодарен армянским болельщикам, но я хочу конкурировать за место в сборной России»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян подтвердил, что решил выступать за сборную России.

— Твой агент сказал, что ты уже принял твердое решение играть за сборную России. Переход в «Локо» поможет пробиться в состав?

— В жизни все меняется. Кто бы мог сказать неделю назад, что я перейду в «Локо»? Никогда не знаешь, что будет завтра. Я благодарен болельщикам сборной Армении, чувствую их любовь и поддержку, вижу их в инстаграме, но сегодня хочу конкурировать за место в сборной России.

Тикнизян родился в Санкт-Петербурге.

В его активе 7 матчей за молодежную сборную России.

Он перешел из ЦСКА в «Локо» за 2,5 миллиона евро.

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