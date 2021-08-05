Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    2 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    3 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?

    Тикнизян: «Благодарен армянским болельщикам, но я хочу конкурировать за место в сборной России»

    Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян подтвердил, что решил выступать за сборную России.

    — Твой агент сказал, что ты уже принял твердое решение играть за сборную России. Переход в «Локо» поможет пробиться в состав?

    — В жизни все меняется. Кто бы мог сказать неделю назад, что я перейду в «Локо»? Никогда не знаешь, что будет завтра. Я благодарен болельщикам сборной Армении, чувствую их любовь и поддержку, вижу их в инстаграме, но сегодня хочу конкурировать за место в сборной России.

    • Тикнизян родился в Санкт-Петербурге.
    • В его активе 7 матчей за молодежную сборную России.
    • Он перешел из ЦСКА в «Локо» за 2,5 миллиона евро.

    Тикнизян – об уходе в «Локомотив»: «Оставался в ЦСКА под Олича, но в июне пришел другой тренер»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:15
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5856

      Томик 25 минут назад

      А вот как заиграет Армения... будут потом локти кусать, а некоторые и фамилии менять.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49945

      portero 2 часа назад

      Как армян должен помочь своей сборной, ведь чутка ей не хватает...

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88103
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67087
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru