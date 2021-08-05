Тикнизян – об уходе в «Локомотив»: «Оставался в ЦСКА под Олича, но в июне пришел другой тренер»

Новичок «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал свой трансфер из ЦСКА.

Сумма сделки – 2,5 миллиона евро.

Футболист заключил с новым клубом пятилетний контракт.

– Когда принимал решение остаться в ЦСКА, тебя не остановил даже факт, что «Локо» будет выступать в еврокубках?

– Надеюсь на понимание болельщиков «Локомотива» и ЦСКА. Тогда принимал решение, исходя из того, что я провел в армейском клубе много времени. Для меня это был не пустой звук.

Несмотря на еврокубки и финансовую составляющую в «Локомотиве», оставался в ЦСКА под Олича. Мы договорились, что работаем вместе. Была гарантия, что я буду играть.

– Что изменилось?

– В июне пришел другой тренер. У меня хорошие отношения с Алексеем Владимировичем [Березуцким]. Мы общались еще год назад, когда я мог уйти в аренду в «Тамбов». Он меня остановил и повлиял на то, чтобы я остался в ЦСКА. До сих пор благодарен ему за это. Тот момент стал ключевым в моей карьере – я начал попадать в состав.

Но в жизни бывает все. На сборах по тренировкам и товарищеским играм понимал, что на позиции левого защитника я рассматривался под вторым или даже третьим номером. У меня нет абсолютно никаких обид и претензий к Владимирычу – это футбол, и у каждого тренера есть свое видение.

Решил, что нужно двигаться дальше, и тут настойчивость «Локомотива» меня сильно подкупила. Пора переворачивать страницу и доказывать свою состоятельность болельщикам, тренерскому штабу и руководству нового клуба.

– Руководство ЦСКА не пыталось переубедить тебя?

– Когда шли переговоры в прошлый раз, два месяца назад, меня отговаривал Роман Юрьевич [Бабаев], и я встречался с Евгением Ленноровичем [Гинером]. Согласился с ними, что нужно остаться. Все же ЦСКА для меня многое значит.

Сейчас, когда посмотрели на сложившуюся ситуацию и поняли, что тренер не видит меня игроком старта, не стали удерживать. Снова говорил с Романом Юрьевичем – он меня понял и услышал, дав добро на трансфер.

Тикнизян решил выступать за сборную России