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Тикнизян решил выступать за сборную России

5 августа 2021, 11:50
5

Александр Клюев, агент новичка «Локомотива» Наира Тикнизяна, сообщил, что его клиент предпочел играть за сборную России, а не Армении.

– Сейчас ходят разговоры об интересе к Наиру со стороны армянской федерации футбола. За какую сборную он планирует выступать?

– Однозначно, за сборную России. Наир уже давно принял решение играть за российскую сборную.

– Есть ли в планах играть в Европе?

– Да, мы хотели бы попробовать свои силы там, он сам этого очень хочет. Но сейчас нужно достойно проявить себя за «Локомотив» в чемпионате и Лиге Европы. Надеемся попасть в сборную России.

  • Тикнизян родился в Санкт-Петербурге.
  • В его активе 7 матчей за молодежную сборную России.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Локомотив Россия Армения Тикнизян Наир
Комментарии (5)
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vladimir-7
1628157346
Тикнизян родился в Питере, надо было и переходить в Зенит, мог бы там поиграть сразу в ЛЧ, а не в ЛЕ с Локо, главное в основной состав Зенита, да и Локомотива влезть, а не остаться в запасе. Удачи, Наир.
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ivany4
1628157663
А его уже пригласили в сборную, раз он принял такое решение?
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ArReal
1628160365
22 года -в Европе это уже футболист основы - какая там сборная России!?))У нас до 27 лет в молодых ходят))
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portero
1628162336
Карпин уже зовёт?
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