Тикнизян решил выступать за сборную России

Александр Клюев, агент новичка «Локомотива» Наира Тикнизяна, сообщил, что его клиент предпочел играть за сборную России, а не Армении.

– Сейчас ходят разговоры об интересе к Наиру со стороны армянской федерации футбола. За какую сборную он планирует выступать?

– Однозначно, за сборную России. Наир уже давно принял решение играть за российскую сборную.

– Есть ли в планах играть в Европе?

– Да, мы хотели бы попробовать свои силы там, он сам этого очень хочет. Но сейчас нужно достойно проявить себя за «Локомотив» в чемпионате и Лиге Европы. Надеемся попасть в сборную России.