Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    2 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    3 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?

    Тикнизян решил выступать за сборную России

    Александр Клюев, агент новичка «Локомотива» Наира Тикнизяна, сообщил, что его клиент предпочел играть за сборную России, а не Армении.

    – Сейчас ходят разговоры об интересе к Наиру со стороны армянской федерации футбола. За какую сборную он планирует выступать?

    – Однозначно, за сборную России. Наир уже давно принял решение играть за российскую сборную.

    – Есть ли в планах играть в Европе?

    – Да, мы хотели бы попробовать свои силы там, он сам этого очень хочет. Но сейчас нужно достойно проявить себя за «Локомотив» в чемпионате и Лиге Европы. Надеемся попасть в сборную России.

    • Тикнизян родился в Санкт-Петербурге.
    • В его активе 7 матчей за молодежную сборную России.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:50
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7717

      Cleaner 7 минут назад

      Карпин об этом знает?..)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8616

      ivany4 37 минут назад

      А его уже пригласили в сборную, раз он принял такое решение?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19687

      vladimir-7 43 минуты назад

      Тикнизян родился в Питере, надо было и переходить в Зенит, мог бы там
      поиграть сразу в ЛЧ, а не в ЛЕ с Локо, главное в основной состав Зенита,
      да и Локомотива влезть, а не остаться в запасе. Удачи, Наир.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88103
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67087
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru