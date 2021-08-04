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    Витория: «Когда ситуация нестабильна, работать сложно»

    Главный тренер «Спартака» Руй Витория дал комментарий после поражения от «Бенфики» (0:2) в матче Лиги чемпионов. Он прокомментировал уход из клуба спортивного директора Дмитрия Попова.

    – Теперь вы понимаете, в чем заключается ад работы в «Спартаке»?

    – Не волнуюсь. Знаю, что случилось со спортивным директором. Для такого большого клуба очень важна стабильность в работе – коллектив, доверие, сплоченность. Когда ситуация нестабильна, работать сложно. Важна структура. Хочу дать всем совет, что если мы хотим чего-то добиться, то это важно. Хотел бы поблагодарить болельщиков, поддержка была феноменальная. Если бы был полный стадион – это был бы ад для соперника.

    – Состав «Спартака» подходит для игры в Лиге чемпионов?

    – Касаемо молодых игроков – мы все понимаем. Нам для того, чтобы играть хорошо, нужна революция в плане комплектования команды. Опыт игроков нам необходим для роста. Я доволен командой и игроками, но мы все отдаем себе отчет, что есть большая разница – играть в чемпионате России и Лиге чемпионов.

    • Витория возглавил «Спартак» этим летом.
    • При нем команда выиграла один матч из трех. Общий счет голов – 1:3.

    «Не хочу быть терпилой». Спортивный директор «Спартака» Попов объявил об уходе из клуба

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.08.2021 23:27
    Комментарии19
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      Рейтинг: +10122

      BRO_football 20 минут назад

      Спартак постоянно в заднице. Чем вам не стабильность? Работайте, Руй!

      0
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      Рейтинг: +260

      alefreddy 21 минуту назад

      разница на табло могло быть и больше

      0
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      Рейтинг: +1055

      Smekaev 28 минут назад

      Если Федун п-р-о-е-б-е-т этого тренера, я больше не буду смотреть матчи Спартака, пока там Леня будет все решать.

      0
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      Рейтинг: +615

      Сергей Свояк 1 час назад

      Пригласили тренера, чтобы он выдавал такие перлы на счёт на счёт уровня РПЛ и ЛЧ )))
      Классно! Профессионально. Главное обеспечение по контракту, говорить можно всё что угодно, уже понятно.

      Федун не является человеком, способным принимать адекватные решения, касаемые развития команды... И совсем не вменяем касаемо выбора советников. Зарема говорит настолько трезвые и чёткие вещи, и понять невозможно как он послушал всех этих окружающих его клоунов...

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      Рейтинг: +9262

      NewLife 1 час назад

      На дешевые провокации синит-экспресса спокойно ответил.

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      Рейтинг: +21169

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Заремофедунизм начинает разочаровывать Виторию. Золота не будет.(((

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      Рейтинг: +367

      вальтер79 1 час назад

      по ходу руй начал понимать в какую шляпу он ввязался))))))

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      Рейтинг: +3270

      FENIX-SL 1 час назад

      ты пришел за деньгами
      так что терпи

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      Рейтинг: +721

      амани 1 час назад

      тренер говорит.- важна сплоченность. доверие. коллектив........этого в Спартаке пока не будет....пока тетки с накаченными губками будут лезть . ничего не выйдет......только интрижки и сплетни.......ВСЕ

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      Рейтинг: +615

      Сергей Свояк > амани 1 час назад

      Ты Зарему не трогай. Она единственная, кто там вообще какие-то здравые вещи говорит. Если не вскрывать гнойяняки, так и будет дно. Лучше потерпеть некоторое время скандалы, чем ещё 15 лет без чемпионства.

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      Рейтинг: +760

      Дима Цэ 1 час назад

      Пока тебе суют футболистов за бабки, ***** у тебя не получится. В стране талантов до жопы, но играют те, кто сует лаве

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      Рейтинг: +615

      Сергей Свояк > Дима Цэ 1 час назад

      И где они все эти таланты? Болтовня одна.
      Те кто зарабатывает на футболистах, давно бы уже всех разобрали.

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