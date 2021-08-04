Витория: «Когда ситуация нестабильна, работать сложно»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория дал комментарий после поражения от «Бенфики» (0:2) в матче Лиги чемпионов. Он прокомментировал уход из клуба спортивного директора Дмитрия Попова.

– Теперь вы понимаете, в чем заключается ад работы в «Спартаке»?

– Не волнуюсь. Знаю, что случилось со спортивным директором. Для такого большого клуба очень важна стабильность в работе – коллектив, доверие, сплоченность. Когда ситуация нестабильна, работать сложно. Важна структура. Хочу дать всем совет, что если мы хотим чего-то добиться, то это важно. Хотел бы поблагодарить болельщиков, поддержка была феноменальная. Если бы был полный стадион – это был бы ад для соперника.

– Состав «Спартака» подходит для игры в Лиге чемпионов?

– Касаемо молодых игроков – мы все понимаем. Нам для того, чтобы играть хорошо, нужна революция в плане комплектования команды. Опыт игроков нам необходим для роста. Я доволен командой и игроками, но мы все отдаем себе отчет, что есть большая разница – играть в чемпионате России и Лиге чемпионов.

Витория возглавил «Спартак» этим летом.

При нем команда выиграла один матч из трех. Общий счет голов – 1:3.

«Не хочу быть терпилой». Спортивный директор «Спартака» Попов объявил об уходе из клуба