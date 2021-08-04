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Витория: «Когда ситуация нестабильна, работать сложно»

4 августа 2021, 23:27
30

Главный тренер «Спартака» Руй Витория дал комментарий после поражения от «Бенфики» (0:2) в матче Лиги чемпионов. Он прокомментировал уход из клуба спортивного директора Дмитрия Попова.

– Теперь вы понимаете, в чем заключается ад работы в «Спартаке»?

– Не волнуюсь. Знаю, что случилось со спортивным директором. Для такого большого клуба очень важна стабильность в работе – коллектив, доверие, сплоченность. Когда ситуация нестабильна, работать сложно. Важна структура. Хочу дать всем совет, что если мы хотим чего-то добиться, то это важно. Хотел бы поблагодарить болельщиков, поддержка была феноменальная. Если бы был полный стадион – это был бы ад для соперника.

– Состав «Спартака» подходит для игры в Лиге чемпионов?

– Касаемо молодых игроков – мы все понимаем. Нам для того, чтобы играть хорошо, нужна революция в плане комплектования команды. Опыт игроков нам необходим для роста. Я доволен командой и игроками, но мы все отдаем себе отчет, что есть большая разница – играть в чемпионате России и Лиге чемпионов.

  • Витория возглавил «Спартак» этим летом.
  • При нем команда выиграла один матч из трех. Общий счет голов – 1:3.

«Не хочу быть терпилой». Спортивный директор «Спартака» Попов объявил об уходе из клуба

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Витория Руй
Комментарии (30)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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maygli
1628109786
Оборона слабое место Спартака, как было, так и осталось, столько дыр, что просто беда. Рассказов слаб, а Джикия вообще разочаровал сегодня , поля не видит, игроков не видит.
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maygli
1628109972
Играли не плохо, но с такой обороной это рулетка. Повезёт не повезёт.
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вальтер79
1628111214
по ходу руй начал понимать в какую шляпу он ввязался))))))
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DOCTOR PENALTY
1628111337
Заремофедунизм начинает разочаровывать Виторию. Золота не будет.(((
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NewLife
1628111666
На дешевые провокации синит-экспресса спокойно ответил.
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Сергей Свояк
1628111712
Пригласили тренера, чтобы он выдавал такие перлы на счёт на счёт уровня РПЛ и ЛЧ ))) Классно! Профессионально. Главное обеспечение по контракту, говорить можно всё что угодно, уже понятно. Федун не является человеком, способным принимать адекватные решения, касаемые развития команды... И совсем не вменяем касаемо выбора советников. Зарема говорит настолько трезвые и чёткие вещи, и понять невозможно как он послушал всех этих окружающих его клоунов...
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Smekaev
1628113843
Если Федун п-р-о-е-б-е-т этого тренера, я больше не буду смотреть матчи Спартака, пока там Леня будет все решать.
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BRO_football
1628114326
Спартак постоянно в заднице. Чем вам не стабильность? Работайте, Руй!
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Газпром78
1628115786
"мы все отдаем себе отчет, что есть большая разница – играть в чемпионате России и Лиге чемпионов" конечно, в ЛЧ вам левую пенку никто не поставит, приходится играть по правилам. вот и результат
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paracetamol
1628147762
Ты бы знал куда идешь, изучил обстановку сначала. Это же свинарник!
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