Судья Тэйлор – о реанимации Эриксена: «Это заставляет осознать, насколько ценна жизнь»

Главный судья матча Евро-2020 Дания – Финляндия (0:1) Энтони Тэйлор описал инцидент с реанимацией полузащитника датчан Кристиана Эриксена. У него останавливалось сердце.

«Это заставляет осознать, насколько ценна жизнь. Я был в десяти метрах от происходящего. Я сразу понял, что дело серьезно. Это была самая сложная ситуация в моей карьере.

Настоящие герои – это врачи и Симон Кьер, который начал реанимацию Эриксена. Я лишь позвал врачей – единственное, что я сделал», – сказал Тэйлор.

Впоследствии футболисту имплантировали специальный кардиостимулятор.

Ему не разрешат выступать в Серии А с кардиовертером-дефибриллятором.

Датчане на Евро-2020 дошли до полуфинала.

Эриксен пройдет тестирование, чтобы узнать, сможет ли он возобновить карьеру в «Интере»