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    Судья Тэйлор – о реанимации Эриксена: «Это заставляет осознать, насколько ценна жизнь»

    Главный судья матча Евро-2020 ДанияФинляндия (0:1) Энтони Тэйлор описал инцидент с реанимацией полузащитника датчан Кристиана Эриксена. У него останавливалось сердце.

    «Это заставляет осознать, насколько ценна жизнь. Я был в десяти метрах от происходящего. Я сразу понял, что дело серьезно. Это была самая сложная ситуация в моей карьере.

    Настоящие герои – это врачи и Симон Кьер, который начал реанимацию Эриксена. Я лишь позвал врачей – единственное, что я сделал», – сказал Тэйлор.

    • Впоследствии футболисту имплантировали специальный кардиостимулятор.
    • Ему не разрешат выступать в Серии А с кардиовертером-дефибриллятором.
    • Датчане на Евро-2020 дошли до полуфинала.

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    Источник: Daily Mail

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