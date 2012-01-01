Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?
    2 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    3 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом

    Эриксен пройдет тестирование, чтобы узнать, сможет ли он возобновить карьеру в «Интере»

    Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен на следующей неделе вернется в расположение клуба, сообщает Sky Sports.

    29-лений датчанин пройдет тестирование, чтобы узнать, сможет ли он играть за «Интер» после остановки сердца на Евро-2020.

    Даже если тестирование пройдет успешно, то Эриксен пропустит минимум шесть месяцев.

    • В матче Евро-2020 с Финляндией (0:1) у Эриксена остановилось сердце, его спасали прямо на поле.
    • Футболисту имплантировали специальный кардиостимулятор.
    • Ему не разрешат выступать в Серии А с кардиовертером-дефибриллятором.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:43
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2177

      FRZZ 1 час назад

      Зачем такие жертвы?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5837

      Томик 2 часа назад

      Не могли бы заодно опубликовать терапевтические исключения, разрешенные датским футболистам и конкретно Эриксену. Хочется знать из-за чего сердце у молодого подготовленного и здорового футболиста останавливается.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20681

      slavutiq70 2 часа назад

      Это тестирование не каких гарантий не даёт , наверняка и раньше проходил , думаю спортсменов такого уровня основательно проверяют,,,

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    87852
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67008
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru