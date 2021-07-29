Эриксен пройдет тестирование, чтобы узнать, сможет ли он возобновить карьеру в «Интере»

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен на следующей неделе вернется в расположение клуба, сообщает Sky Sports.

29-лений датчанин пройдет тестирование, чтобы узнать, сможет ли он играть за «Интер» после остановки сердца на Евро-2020.

Даже если тестирование пройдет успешно, то Эриксен пропустит минимум шесть месяцев.