Эриксен пройдет тестирование, чтобы узнать, сможет ли он возобновить карьеру в «Интере»

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен на следующей неделе вернется в расположение клуба, сообщает Sky Sports.
29-лений датчанин пройдет тестирование, чтобы узнать, сможет ли он играть за «Интер» после остановки сердца на Евро-2020.
Даже если тестирование пройдет успешно, то Эриксен пропустит минимум шесть месяцев.
- В матче Евро-2020 с Финляндией (0:1) у Эриксена остановилось сердце, его спасали прямо на поле.
- Футболисту имплантировали специальный кардиостимулятор.
- Ему не разрешат выступать в Серии А с кардиовертером-дефибриллятором.
Источник: Sky Sports