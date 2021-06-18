Эриксену запретят играть в Серии А с кардиостимулятором

Полузащитнику «Интера» Кристиану Эриксену не разрешат выступать в Серии А с кардиовертером-дефибриллятором. Аппарат имплантировали накануне.
Дело в том, что в Италии действует специальный протокол Организационного кардиологического комитета, запрещающий заниматься контактными видами спорта с кардиостимуляторами.
- Эриксен потерял сознание в прошлую субботу в матче Евро-2020 против Финляндии. У хавбека была остановка сердца.
- Кардиовертер-дефибриллятор предотвращает внезапное прекращение работы сердца человека.
- Пока неизвестно, продолжит ли карьеру 29-летний датчанин.
Источник: La Gazzetta dello Sport