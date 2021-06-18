Эриксену запретят играть в Серии А с кардиостимулятором

Полузащитнику «Интера» Кристиану Эриксену не разрешат выступать в Серии А с кардиовертером-дефибриллятором. Аппарат имплантировали накануне.

Дело в том, что в Италии действует специальный протокол Организационного кардиологического комитета, запрещающий заниматься контактными видами спорта с кардиостимуляторами.