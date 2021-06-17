Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени
    2 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    3 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?

    Эриксену запретят играть в Серии А с кардиостимулятором

    Полузащитнику «Интера» Кристиану Эриксену не разрешат выступать в Серии А с кардиовертером-дефибриллятором. Аппарат имплантировали накануне.

    Дело в том, что в Италии действует специальный протокол Организационного кардиологического комитета, запрещающий заниматься контактными видами спорта с кардиостимуляторами.

    • Эриксен потерял сознание в прошлую субботу в матче Евро-2020 против Финляндии. У хавбека была остановка сердца.
    • Кардиовертер-дефибриллятор предотвращает внезапное прекращение работы сердца человека.
    • Пока неизвестно, продолжит ли карьеру 29-летний датчанин.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: La Gazzetta dello Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:44
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +48145

      portero 15 минут назад

      правильное решение, ведь ни одна страховая его не застрахует....
      надо уделить время семье жене , детям ....

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86528
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66326
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru