Эриксен выписан из больницы

Как и ожидалось, полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен покинул больницу. Ранее он перенес операцию на сердце. Ему установили кардиовертер-дефибриллятор.

По информации La Gazzetta dello Sport, операция состоялась вчера, 17 июня.