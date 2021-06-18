Эриксен выписан из больницы

Как и ожидалось, полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен покинул больницу. Ранее он перенес операцию на сердце. Ему установили кардиовертер-дефибриллятор.
По информации La Gazzetta dello Sport, операция состоялась вчера, 17 июня.
- Эриксен потерял сознание в прошлую субботу в матче Евро-2020 против Финляндии. У хавбека была остановка сердца.
- Кардиовертер-дефибриллятор предотвращает внезапное прекращение работы сердца человека.
- Пока неизвестно, продолжит ли карьеру 29-летний датчанин.
Источник: твиттер DBU