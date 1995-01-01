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    Эриксен выписан из больницы

    Как и ожидалось, полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен покинул больницу. Ранее он перенес операцию на сердце. Ему установили кардиовертер-дефибриллятор.

    По информации La Gazzetta dello Sport, операция состоялась вчера, 17 июня.

    • Эриксен потерял сознание в прошлую субботу в матче Евро-2020 против Финляндии. У хавбека была остановка сердца.
    • Кардиовертер-дефибриллятор предотвращает внезапное прекращение работы сердца человека.
    • Пока неизвестно, продолжит ли карьеру 29-летний датчанин.

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    Источник: твиттер DBU

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +260

      Юра мы всеPro 37 минут назад

      вот времена, по времени, как к стоматологу сходил.

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      Рейтинг: +204

      Predator_utm 41 минуту назад

      Здоровья и еще раз здоровья!!!!

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