Эриксен успешно перенес операцию на сердце. Сегодня его выпишут из больницы

Здоровья,здоровья и еще раз здоровья.Скорейшего восстановления.Всего самого наилучшего.
Полузащитник «Интера» и сборной Дании Кристиан Эриксен успешно перенес операцию на сердце. Ему установили кардиовертер-дефибриллятор.
По информации La Gazzetta dello Sport, операция состоялась вчера, 17 июня. Сегодня Эриксена должны выписать из больницы, он отправится домой.
- Эриксен потерял сознание в прошлую субботу в матче Евро-2020 против Финляндии. У хавбека была остановка сердца.
- Кардиовертер-дефибриллятор предотвращает внезапное прекращение работы сердца человека.
- Пока неизвестно, продолжит ли карьеру 29-летний датчанин.