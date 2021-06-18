Эриксен успешно перенес операцию на сердце. Сегодня его выпишут из больницы

Полузащитник «Интера» и сборной Дании Кристиан Эриксен успешно перенес операцию на сердце. Ему установили кардиовертер-дефибриллятор.

По информации La Gazzetta dello Sport, операция состоялась вчера, 17 июня. Сегодня Эриксена должны выписать из больницы, он отправится домой.