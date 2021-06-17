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    Эриксен успешно перенес операцию на сердце. Сегодня его выпишут из больницы

    Полузащитник «Интера» и сборной Дании Кристиан Эриксен успешно перенес операцию на сердце. Ему установили кардиовертер-дефибриллятор.

    По информации La Gazzetta dello Sport, операция состоялась вчера, 17 июня. Сегодня Эриксена должны выписать из больницы, он отправится домой.

    • Эриксен потерял сознание в прошлую субботу в матче Евро-2020 против Финляндии. У хавбека была остановка сердца.
    • Кардиовертер-дефибриллятор предотвращает внезапное прекращение работы сердца человека.
    • Пока неизвестно, продолжит ли карьеру 29-летний датчанин.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Сегодня, 08:27
    Комментарии2
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      Рейтинг: +191

      valiknavashinsky 56 минут назад

      Здоровья,здоровья и еще раз здоровья.Скорейшего восстановления.Всего самого наилучшего.

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      Рейтинг: +18466

      vladimir-7 1 час назад

      Всё сложилось для Кристиана Эриксена очень благополучно, желаю ему
      здоровья и успешного восстановления от этих страшных потрясений.
      КРИСТИАН, ТЕБЕ ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ И УСПЕХОВ В ЖИЗНИ.

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