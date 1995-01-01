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    Судья Федотов: «Первый пенальти в пользу «Динамо» в матче с «Уфой» выдуман»

    Бывший рефери РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод из матча второго тура между «Уфой» и «Динамо». Он считает, что первый пенальти в ворота уфимцев не следовало назначать.

    «Первый 11-метровый в ворота «Уфы» назначен неправильно. Нападающий «Динамо» сам бил игроку «Уфы», который двигался к мячу, по ноге. Судье не надо было выдумывать пенальти, а следовало продолжить игру», – сказал Федотов.

    • Игру в поле обслуживает Алексей Сухой из Люберец.
    • Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.
    • «Динамо» может добыть 2-ю победу подряд.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:15
    Комментарии5
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      Рейтинг: +8606

      житель СПб 1 час назад

      Согласен. Я первый пенальти пересмотрел несколько раз и даже технических оснований не увидел - как во 2 пенальти, где основания были не игровые, а именно технические. В европейском футболе такие пенальти не ставят. Заставляют голы настоящие, с игры забивать! Может, это и одно из направлений развития российского футбола?

      1
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      Рейтинг: +219

      Shotlandets86 2 часа назад

      Мдэээ... В очередной раз показал какой он эксперт.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +11940

      paracetamol 2 часа назад

      А второй еще больше выдуман. Там и касания не было, одна симуляция.

      2
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      Рейтинг: +7257

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Что ты несёшь ?
      Два чистых пенальти , которые ни один уфимец не оспаривал !!!

      2
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      Рейтинг: +241

      orlovcar 3 часа назад

      Тюкавин подставился. удар по ноге был. Игорь Федотов потому и бывший рефери РПЛ, что до сих пор правил не знает

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