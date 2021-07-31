Судья Федотов: «Первый пенальти в пользу «Динамо» в матче с «Уфой» выдуман»

Бывший рефери РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод из матча второго тура между «Уфой» и «Динамо». Он считает, что первый пенальти в ворота уфимцев не следовало назначать.

«Первый 11-метровый в ворота «Уфы» назначен неправильно. Нападающий «Динамо» сам бил игроку «Уфы», который двигался к мячу, по ноге. Судье не надо было выдумывать пенальти, а следовало продолжить игру», – сказал Федотов.