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  • Судья Федотов: «Первый пенальти в пользу «Динамо» в матче с «Уфой» выдуман»

Судья Федотов: «Первый пенальти в пользу «Динамо» в матче с «Уфой» выдуман»

31 июля 2021, 19:15
6

Бывший рефери РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод из матча второго тура между «Уфой» и «Динамо». Он считает, что первый пенальти в ворота уфимцев не следовало назначать.

«Первый 11-метровый в ворота «Уфы» назначен неправильно. Нападающий «Динамо» сам бил игроку «Уфы», который двигался к мячу, по ноге. Судье не надо было выдумывать пенальти, а следовало продолжить игру», – сказал Федотов.

  • Игру в поле обслуживает Алексей Сухой из Люберец.
  • Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.
  • «Динамо» может добыть 2-ю победу подряд.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Уфа Динамо Федотов Игорь
Комментарии (6)
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orlovcar
1627749153
Тюкавин подставился. удар по ноге был. Игорь Федотов потому и бывший рефери РПЛ, что до сих пор правил не знает
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paracetamol
1627750949
А второй еще больше выдуман. Там и касания не было, одна симуляция.
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Shotlandets86
1627751728
Мдэээ... В очередной раз показал какой он эксперт.
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житель СПб
1627753676
Согласен. Я первый пенальти пересмотрел несколько раз и даже технических оснований не увидел - как во 2 пенальти, где основания были не игровые, а именно технические. В европейском футболе такие пенальти не ставят. Заставляют голы настоящие, с игры забивать! Может, это и одно из направлений развития российского футбола?
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Томик
1627769539
Так там ещё и первого не было...? Я только второй видел. Был пас на опережение игрока Уфы и падение с подогнутыми ногами. Ни на одном повторе я касания даже не смог увидеть. Ну чтобы можно было сказать хотя бы "В мяч не сыграл, а касание ноги соперника было". Но не было даже этого. А если и было, то показать не смогли. На каком основании при просмотре ВАР был назначен пенальти ...одному создателю известно. Возможно Казарцев ещё в курсе. Вот помнится Карасёв за то, что сбили Джикию в штрафной, выдал ему желтую с формулировкой "сам искал контакт". Айртону в колено зарядили в матче с цска - желтая, опять же, а не вторая Карпову и пенальти. Так и первую после матча отменили. Вот это футбол!
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Мортус
1627796399
Интересно, почему судья Федотов "бывший". Против режима наверное и всё такое.
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