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    «У меня сила, как у бабы Ванги». Деспотович второй раз подряд угадал счет матча «Рубина»

    Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович угадал счет матча второго тура РПЛ против «Арсенала» (3:0). Его прогноз спросили перед игрой.

    «Потому что я чувствую. Я работаю... У меня сила, как у бабы Ванги», – объяснил серб свою проницательность.

    • Деспотович угадал счет и предыдущего матча «Рубина» со «Спартаком» (1:0).
    • Серб считает, что мог бы играть за «Реал».
    • 29-летний Деспотович играет в России с 2018 года.

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    Источник: твиттер «Рубина»

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    30.07.2021 22:03
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3173

      Axe111 1 час назад

      Ну да ну да,*угадал*......))))))))

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      Рейтинг: +7461

      Cleaner 2 часа назад

      Деспотович, а на каком месте Рубин этот чемпионат закончит?..)

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      ...
      Рейтинг: +5953

      vladik12 > Cleaner 2 минуты назад

      Отвечу за Деспота). По первым матчам кажется, что не ниже 4-5.

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