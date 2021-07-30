«У меня сила, как у бабы Ванги». Деспотович второй раз подряд угадал счет матча «Рубина»

Ну да ну да,*угадал*......))))))))
Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович угадал счет матча второго тура РПЛ против «Арсенала» (3:0). Его прогноз спросили перед игрой.
«Потому что я чувствую. Я работаю... У меня сила, как у бабы Ванги», – объяснил серб свою проницательность.
- Деспотович угадал счет и предыдущего матча «Рубина» со «Спартаком» (1:0).
- Серб считает, что мог бы играть за «Реал».
- 29-летний Деспотович играет в России с 2018 года.
Деспот aka LUCCI aka Ванга #АрсеналРубин #РубинСуперГуд pic.twitter.com/fh6nKNr68i— «Рубин» Казань (@fcrk) July 30, 2021