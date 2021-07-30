«У меня сила, как у бабы Ванги». Деспотович второй раз подряд угадал счет матча «Рубина»

Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович угадал счет матча второго тура РПЛ против «Арсенала» (3:0). Его прогноз спросили перед игрой.

«Потому что я чувствую. Я работаю... У меня сила, как у бабы Ванги», – объяснил серб свою проницательность.