«У меня сила, как у бабы Ванги». Деспотович второй раз подряд угадал счет матча «Рубина»

Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович угадал счет матча второго тура РПЛ против «Арсенала» (3:0). Его прогноз спросили перед игрой.
«Потому что я чувствую. Я работаю... У меня сила, как у бабы Ванги», – объяснил серб свою проницательность.
- Деспотович угадал счет и предыдущего матча «Рубина» со «Спартаком» (1:0).
- Серб считает, что мог бы играть за «Реал».
- 29-летний Деспотович играет в России с 2018 года.
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Источник: твиттер «Рубина»