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    Деспотович: «Если бы в 22 года меня не отправили в Казахстан, я бы играл в «Реале»

    Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович рассказал, что ему помешало попасть в «Реал». Также он сообщил об отсутствии проблем с защитниками в РПЛ.

    «У меня не было проблем ни с одним из защитников РПЛ. Я играл против Деяна Ловрена, который играл в «Ливерпуле», и я вообще его не чувствовал за спиной.

    Если бы меня не отправили в Казахстан в 22 года, то я играл бы в «Реале». Сейчас уже поздно», – сказал серб.

    • 29-летний Деспотович играет в России с 2018 года.
    • В КПЛ больше всего матчей серб провел за «Астану» (2016-2018 годы).
    • Со столичной командой он дважды брал чемпионство.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1226

      Benifacto 8 минут назад

      Батюшки, вот не повезло так не повезло)))))

      0
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      Рейтинг: +5922

      Fusballer 58 минут назад

      Ну да, ну да.

      0
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