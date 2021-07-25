Деспотович: «Если бы в 22 года меня не отправили в Казахстан, я бы играл в «Реале»

Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович рассказал, что ему помешало попасть в «Реал». Также он сообщил об отсутствии проблем с защитниками в РПЛ.
«У меня не было проблем ни с одним из защитников РПЛ. Я играл против Деяна Ловрена, который играл в «Ливерпуле», и я вообще его не чувствовал за спиной.
Если бы меня не отправили в Казахстан в 22 года, то я играл бы в «Реале». Сейчас уже поздно», – сказал серб.
- 29-летний Деспотович играет в России с 2018 года.
- В КПЛ больше всего матчей серб провел за «Астану» (2016-2018 годы).
- Со столичной командой он дважды брал чемпионство.
Источник: «Чемпионат»