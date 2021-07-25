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  • Деспотович: «Если бы в 22 года меня не отправили в Казахстан, я бы играл в «Реале»

Деспотович: «Если бы в 22 года меня не отправили в Казахстан, я бы играл в «Реале»

25 июля 2021, 01:41
14

Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович рассказал, что ему помешало попасть в «Реал». Также он сообщил об отсутствии проблем с защитниками в РПЛ.

«У меня не было проблем ни с одним из защитников РПЛ. Я играл против Деяна Ловрена, который играл в «Ливерпуле», и я вообще его не чувствовал за спиной.

Если бы меня не отправили в Казахстан в 22 года, то я играл бы в «Реале». Сейчас уже поздно», – сказал серб.

  • 29-летний Деспотович играет в России с 2018 года.
  • В КПЛ больше всего матчей серб провел за «Астану» (2016-2018 годы).
  • Со столичной командой он дважды брал чемпионство.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Казахстан. Премьер-лига Рубин Деспотович Джордже
Комментарии (14)
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Fusballer
1627166615
Ну да, ну да.
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Benifacto
1627169592
Батюшки, вот не повезло так не повезло)))))
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vmonomah17
1627170382
Сапогов не брат ему?))
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АртурZaСМ
1627184059
Самомнение у этого парня, конечно, гораздо выше его футбольного мастерства. Ни с одним из защитников проблем не было, но голы забивает по великим праздникам... Статистика из википедии: Спартак (Суботица) 54 игры (13 голов) Локерен 4 (0) Црвена Звезда 10 (1) Жетысу 18 (5) Кайрат 9 (8) Астана 53 (14) Тобол (Костанай) 15 (3) Оренбург 43 (12) Рубин 26 (14) Национальная сборная Сербия (до 19) 10 (6) Сербия (до 21) 12 (0) Прям Месси ага А главной сборной своей страны этот "Месси" АкаЦА не нужен, вот так парадокс...
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Niko
1627189691
Синдром ибрагимовича хватанул. Только у ибры ещё и результат есть. А у этого только язык длинный
Ответить
portero
1627190985
Если бы у бабушки был, она была бы дедом...
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Plyash
1627191718
Хвальбишка,заяц во хмелю.
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житель СПб
1627195994
Довольно неприятный субъект. У них в контрактах нет ограничений на болтовню?
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Hektor 84
1627305376
Смешной долбонавт!!! Куйню нести не голы забивать! А с годами проблема. Уже карьера на закате, а даже и 100 голов не забил. Какой нах Реал? Казахи хорошо накуривали или чая у них перепил, что так прет до сих пор?
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Benifacto
1627309600
я вот че подумал, это значит если бы я не пошёл в армию был бы в Кайрате?????сукккк
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