Sport.es: Дест не хочет уходить из «Барселоны». Он отклонил предложения от «Боруссии» Д, «Арсенала» и «Монако»

Защитник Серджино Дест намерен остаться в «Барселоне», несмотря на ряд предложений от команд из других чемпионатов, сообщает Sport.es.

По информации источника, 20-летний американец получил предложения от дортмундской «Боруссии», «Арсенала» и «Монако», но отклонил их.

Дест хочет играть только за «Барселону», потому чувствует доверие клуба и тренерского штаба.