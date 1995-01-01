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    Sport.es: Дест не хочет уходить из «Барселоны». Он отклонил предложения от «Боруссии» Д, «Арсенала» и «Монако»

    Защитник Серджино Дест намерен остаться в «Барселоне», несмотря на ряд предложений от команд из других чемпионатов, сообщает Sport.es.

    По информации источника, 20-летний американец получил предложения от дортмундской «Боруссии», «Арсенала» и «Монако», но отклонил их.

    Дест хочет играть только за «Барселону», потому чувствует доверие клуба и тренерского штаба.

    • Дест провел 30 матчей за «Барсу» в минувшем сезоне Примеры, забил 2 гола и отдал ассист.
    • Его соглашение с клубом рассчитано до 2025 года.
    • В контракт Деста прописаны отступные в размере 400 миллионов евро.

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    Источник: Sport.es

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