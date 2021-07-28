Sport.es: Дест не хочет уходить из «Барселоны». Он отклонил предложения от «Боруссии» Д, «Арсенала» и «Монако»

Защитник Серджино Дест намерен остаться в «Барселоне», несмотря на ряд предложений от команд из других чемпионатов, сообщает Sport.es.
По информации источника, 20-летний американец получил предложения от дортмундской «Боруссии», «Арсенала» и «Монако», но отклонил их.
Дест хочет играть только за «Барселону», потому чувствует доверие клуба и тренерского штаба.
- Дест провел 30 матчей за «Барсу» в минувшем сезоне Примеры, забил 2 гола и отдал ассист.
- Его соглашение с клубом рассчитано до 2025 года.
- В контракт Деста прописаны отступные в размере 400 миллионов евро.
Источник: Sport.es