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    Агентство Leaderbrock: «Локомотив» действительно заинтересован в Маскареле. Это хороший вариант для россиян»

    «Локомотив» проявляет интерес к полузащитнику «Шальке» Омару Маскарелю. Информацию подтвердило агентство Leaderbrock в лице представителя по работе со СМИ Сесара Искьердо. Именно оно ведет дела испанца.

    «Локомотив» действительно заинтересован в Маскареле. Рангник знает игрока, и это хороший вариант для клуба. Омар сейчас изучает все варианты», – сказал Искьердо.

    • Маскарель – опорный полузащитник.
    • Он провел 24 матча в минувшем сезоне Бундеслиги, забил 1 гол и сделал ассист.
    • Рыночная стоимость футболиста – 4,5 миллиона евро.

    Superdeporte: «Локомотив» поборется с «Валенсией» за полузащитника «Шальке» Маскареля

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12626

      Skull_Boy 49 минут назад

      То что мне нравится в Локо это то, что они покупают нормального игрока за смешные деньги, а кто-то тратит 40 млн за е_6лана

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