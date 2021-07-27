Агентство Leaderbrock: «Локомотив» действительно заинтересован в Маскареле. Это хороший вариант для россиян»

То что мне нравится в Локо это то, что они покупают нормального игрока за смешные деньги, а кто-то тратит 40 млн за е_6лана
«Локомотив» проявляет интерес к полузащитнику «Шальке» Омару Маскарелю. Информацию подтвердило агентство Leaderbrock в лице представителя по работе со СМИ Сесара Искьердо. Именно оно ведет дела испанца.
«Локомотив» действительно заинтересован в Маскареле. Рангник знает игрока, и это хороший вариант для клуба. Омар сейчас изучает все варианты», – сказал Искьердо.
- Маскарель – опорный полузащитник.
- Он провел 24 матча в минувшем сезоне Бундеслиги, забил 1 гол и сделал ассист.
- Рыночная стоимость футболиста – 4,5 миллиона евро.
Superdeporte: «Локомотив» поборется с «Валенсией» за полузащитника «Шальке» Маскареля