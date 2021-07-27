Superdeporte: «Локомотив» поборется с «Валенсией» за полузащитника «Шальке» Маскарела

«Локомотив» проявляет интерес к полузащитнику «Шальке» Омару Маскарелу, сообщает Superdeporte.

По информации источника, московский клуб всерьез намерен подписать 28-летнего футболиста. Сам игрок склоняется к переходу в «Валенсию». Возвращение в Испанию – приоритет для него.