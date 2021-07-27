Superdeporte: «Локомотив» поборется с «Валенсией» за полузащитника «Шальке» Маскарела

«Локомотив» проявляет интерес к полузащитнику «Шальке» Омару Маскарелу, сообщает Superdeporte.
По информации источника, московский клуб всерьез намерен подписать 28-летнего футболиста. Сам игрок склоняется к переходу в «Валенсию». Возвращение в Испанию – приоритет для него.
- Маскарел – опорный полузащитник.
- Он провел 24 матча в минувшем сезоне Бундеслиги, забил 1 гол и сделал ассист.
- Рыночная стоимость футболиста – 4,5 миллиона евро.
Источник: Superdeporte
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