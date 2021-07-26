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    Superdeporte: «Локомотив» поборется с «Валенсией» за полузащитника «Шальке» Маскарела

    «Локомотив» проявляет интерес к полузащитнику «Шальке» Омару Маскарелу, сообщает Superdeporte.

    По информации источника, московский клуб всерьез намерен подписать 28-летнего футболиста. Сам игрок склоняется к переходу в «Валенсию». Возвращение в Испанию – приоритет для него.

    • Маскарел – опорный полузащитник.
    • Он провел 24 матча в минувшем сезоне Бундеслиги, забил 1 гол и сделал ассист.
    • Рыночная стоимость футболиста – 4,5 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Superdeporte

    Ведущая спортивная газета Валенсийского сообщества. Издание основано в 1993 году. Аудитория в твиттере превышает 161 тысячу человек.

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