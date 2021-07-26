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    В Италии сообщили о выходе «Милана» из гонки за Кварацхелию. В нее вошел «Тоттенхэм»

    «Милан» отказался покупать полузащитника «Рубина» Хвичу Кварацхелию. Итальянцев отпугнули финансовые запросы казанцев и стороны грузинского футболиста, пишет MilanNews со ссылкой на Sky Sport Italia.

    В то же время в гонку включился «Тоттенхэм». Вскоре лондонцы могут сделать официальное предложение.

    • Кварацхелия играет в России с 2019 года.
    • Его контракт с «Рубином» рассчитан до 2024 года.
    • Футболист стоит 18 миллионов евро.

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    Источник: MilanNews

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    26.07.2021 21:35
    Комментарии10
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      Рейтинг: +127

      Sancho010365 1 час назад

      Итальянцы хотели на халяву заработать на Влашиче и Кварацхелии. Вы же видите, сливки собирают с чемпионата России. Ну и мы тут варимся и переживаем за наш футбол. Но он не развивается, деградирует. Они классные футболисты и мы хотим чтобы они не остановились, а развивались в Европе. Вот самое главное, но это может пройти, нужно терпеть и растить своих воспитанников. И будут у нас и Аршавины и Карпины молодые.

      2
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      Рейтинг: +6471

      Рубинище > Sancho010365 1 час назад

      согласен. наши так же могут хорошо продать, а нет так пусть остаются.

      1
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      Рейтинг: +2434

      Иван Петров 1986 2 часа назад

      Да куда хвича уедет - будет тут играть себе за хорошие бабки. Там зря денюжки не дают.

      1
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      Рейтинг: +15979

      derrik2000 2 часа назад

      И Каха Каладзе, который "по сведениям из хорошо информированного источника" пытался своим авторитетом склонить Милан к его покупке.
      Видать, слабоват оказался авторитет Каладзе у Милана...
      Да и, видимо, скауты Милана посмотрели матч Рубин-Спартак, где увидели настоящую цену этого "грузинского самородка".

      1
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      Рейтинг: +24262

      Боцман59rus > derrik2000 2 часа назад

      не дай бог на Колю переключатся>)

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      Рейтинг: +6471

      Рубинище > derrik2000 1 час назад

      скорее макароники хотели на нём наварится- не получилось.

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      Рейтинг: +11210

      Hektor 84 2 часа назад

      Никому не нужна эта хвича

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      Рейтинг: +8471

      житель СПб 2 часа назад

      Какая то непонятная возня... Неужели 18 млн. - это много для Европы? Или на деле он столько не стоит, или за него пытаются получить больше!

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      Рейтинг: +15979

      derrik2000 > житель СПб 2 часа назад

      Матч Рубин-Спартак смотрели?
      Если смотрели. какие вопросы ещё могут по этому Кварцхелии быть?

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      Рейтинг: +49612

      portero 2 часа назад

      Аггент гонки устраивает, клубы и не знают об этом...

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