В Италии сообщили о выходе «Милана» из гонки за Кварацхелию. В нее вошел «Тоттенхэм»

«Милан» отказался покупать полузащитника «Рубина» Хвичу Кварацхелию. Итальянцев отпугнули финансовые запросы казанцев и стороны грузинского футболиста, пишет MilanNews со ссылкой на Sky Sport Italia.

В то же время в гонку включился «Тоттенхэм». Вскоре лондонцы могут сделать официальное предложение.

Кварацхелия играет в России с 2019 года.

Его контракт с «Рубином» рассчитан до 2024 года.

Футболист стоит 18 миллионов евро.

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