В Италии сообщили о выходе «Милана» из гонки за Кварацхелию. В нее вошел «Тоттенхэм»

Итальянцы хотели на халяву заработать на Влашиче и Кварацхелии. Вы же видите, сливки собирают с чемпионата России. Ну и мы тут варимся и переживаем за наш футбол. Но он не развивается, деградирует. Они классные футболисты и мы хотим чтобы они не остановились, а развивались в Европе. Вот самое главное, но это может пройти, нужно терпеть и растить своих воспитанников. И будут у нас и Аршавины и Карпины молодые.
«Милан» отказался покупать полузащитника «Рубина» Хвичу Кварацхелию. Итальянцев отпугнули финансовые запросы казанцев и стороны грузинского футболиста, пишет MilanNews со ссылкой на Sky Sport Italia.
В то же время в гонку включился «Тоттенхэм». Вскоре лондонцы могут сделать официальное предложение.
- Кварацхелия играет в России с 2019 года.
- Его контракт с «Рубином» рассчитан до 2024 года.
- Футболист стоит 18 миллионов евро.
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