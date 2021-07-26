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  • В Италии сообщили о выходе «Милана» из гонки за Кварацхелию. В нее вошел «Тоттенхэм»

В Италии сообщили о выходе «Милана» из гонки за Кварацхелию. В нее вошел «Тоттенхэм»

26 июля 2021, 21:35
16

«Милан» отказался покупать полузащитника «Рубина» Хвичу Кварацхелию. Итальянцев отпугнули финансовые запросы казанцев и стороны грузинского футболиста, пишет MilanNews со ссылкой на Sky Sport Italia.

В то же время в гонку включился «Тоттенхэм». Вскоре лондонцы могут сделать официальное предложение.

  • Кварацхелия играет в России с 2019 года.
  • Его контракт с «Рубином» рассчитан до 2024 года.
  • Футболист стоит 18 миллионов евро.

Metaratings: Хвича перейдет в «Милан». Трансферу содействует Каладзе

«Хватит писать, что я куда-то ухожу». «Рубин» пошутил об уходе Хвичи

Источник: MilanNews
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Милан Тоттенхэм Кварацхелия Хвича
Комментарии (16)
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portero
1627325722
Аггент гонки устраивает, клубы и не знают об этом...
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житель СПб
1627326546
Какая то непонятная возня... Неужели 18 млн. - это много для Европы? Или на деле он столько не стоит, или за него пытаются получить больше!
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Hektor 84
1627326916
Никому не нужна эта хвича
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derrik2000
1627328052
И Каха Каладзе, который "по сведениям из хорошо информированного источника" пытался своим авторитетом склонить Милан к его покупке. Видать, слабоват оказался авторитет Каладзе у Милана... Да и, видимо, скауты Милана посмотрели матч Рубин-Спартак, где увидели настоящую цену этого "грузинского самородка".
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Иван Петров 1986
1627328321
Да куда хвича уедет - будет тут играть себе за хорошие бабки. Там зря денюжки не дают.
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Sancho010365
1627329232
Итальянцы хотели на халяву заработать на Влашиче и Кварацхелии. Вы же видите, сливки собирают с чемпионата России. Ну и мы тут варимся и переживаем за наш футбол. Но он не развивается, деградирует. Они классные футболисты и мы хотим чтобы они не остановились, а развивались в Европе. Вот самое главное, но это может пройти, нужно терпеть и растить своих воспитанников. И будут у нас и Аршавины и Карпины молодые.
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САДЫЧОК
1627363765
Рассказов , этого Хвичу сделал....Или Карапузов в разы сильнее...
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Spinorr
1627368517
Любой трансфер футболиста стоит столько, сколько за него заплатит заинтересованная сторона. Сделал Рассказов Хвичу или не сделал не важно, как и не важно было для стоимости трансфера Месси, что он в четырех матчах с Рубином не забил ни одного гола Рыжикову.
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житель СПб
1627404006
На самом деле никакой гонки нет - есть достаточно вялый интерес.
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