«Хватит писать, что я куда-то ухожу». «Рубин» пошутил об уходе Хвичи

«Рубин» пошутил над слухами об уходе полузащитника Хвичи Кварацхелии.
Казанский клуб опубликовал в твиттере фото 20-летнего футболиста с табличкой в руках, на которой написано: «Хватит писать, что я ухожу куда-то».
- В прошлом сезоне Хвича провел 23 матча, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.
- Его контракт с «Рубином» рассчитан до 2024 года.
- Рыночная стоимость грузина – 18 миллионов евро.
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Источник: твиттер «Рубина»