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    «Хватит писать, что я куда-то ухожу». «Рубин» пошутил об уходе Хвичи

    «Рубин» пошутил над слухами об уходе полузащитника Хвичи Кварацхелии.

    Казанский клуб опубликовал в твиттере фото 20-летнего футболиста с табличкой в руках, на которой написано: «Хватит писать, что я ухожу куда-то».

    • В прошлом сезоне Хвича провел 23 матча, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.
    • Его контракт с «Рубином» рассчитан до 2024 года.
    • Рыночная стоимость грузина – 18 миллионов евро.

    Metaratings: Хвича перейдет в «Милан». Трансферу содействует Каладзе

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Рубина»

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    Сегодня, 19:21
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8416

      житель СПб 1 час назад

      Постебались... А что на деле будет?

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      Рейтинг: +28538

      oyabun 2 часа назад

      А лицо при этом такое печальное..

      0
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