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  • Витория – о первых неделях работы в «Спартаке»: «Испытываю чувство глубокого удовлетворения»

Витория – о первых неделях работы в «Спартаке»: «Испытываю чувство глубокого удовлетворения»

23 июля 2021, 00:17
22

Главный тренер «Спартака» Руй Витория подвел итоги первых недель работы в московском клубе.

«Всем привет. Я хотел бы поделиться с вами первыми впечатлениями от начавшегося нового приключения, передать вам свои ощущения. На данный момент идет пятая неделя работы здесь. Буквально в ближайшие выходные начнется чемпионат.

Испытываю чувство глубокого удовлетворения, поскольку период адаптации прошел просто фантастически. Поначалу я задумывался, каково будет на новом месте, но по прошествии этого месяца с небольшим могу сказать, что все идет хорошо.

Отдельного внимания заслуживает сам город. Кому хоть раз довелось здесь побывать, больше его не забудет.

Клуб же отличается прекрасной организацией, всеми условиями для профессиональной деятельности и отличными футболистами, которые с энтузиазмом принимают и воплощают в жизнь наши идеи.

Можно сказать, конечно, что все эти ощущения – дело личное, но тем не менее у меня они очень хорошие. Это новое приключение стало для нас приятным сюрпризом.

Вот-вот начнется борьба за лидерство в чемпионате. Одно дело играть товарищеские матчи, совсем другое – игры чемпионата, где идет борьба за очки.

Тем не менее мы готовы и полны решимости. Я доволен всем: и командой, и городом, и тем, что имею возможность принять участие в этом чемпионате», – сказал Витория в видео, опубликованном в инстаграме.

  • «Спартак» объявил о назначении Витории 24 мая.
  • Стороны заключили двухлетний контракт.
  • Первый официальный матч сезона команда проведет в субботу против «Рубина».

Источник: Инстаграм Руя Витории
Россия. Премьер-лига Спартак Витория Руй
Комментарии (22)
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Алехсбургер.
1627012316
"..в едином строю,под чутким руководством.." и т.д. Помним,помним..)
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mamba9090909
1627015091
".......Я хотел бы поделиться с вами первыми впечатлениями начавшегося нового приключения, хочу передать вам свои ощущения........ " Все думали, что он приехал работать, а у него, оказывается, просто началось новое приключение.)))
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IVANRUS777
1627017005
Вперёд к победам, Руй!
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NewLife
1627018718
Питерские вошки - брысь с этой ветки к своим клопам в бомжатнике ! Вперед Спартак, синит скоро начнет перед игрой со Спартаком на колено вставать в знак уважения к народному клубу.
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paracetamol
1627019740
В Казани получишь полное удовлетворение!
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Fusballer
1627019942
Когда приходит смс о зачислении зарплаты: "«Испытываю чувство глубокого удовлетворения»))))
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zlatadan4z4d
1627022226
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JTherry
1627022246
как сказал бы Виталий Мельдонич: "Руй, велкам ин ауэ РПЛ факин организэйшн... гоу-гоу, гайз...ту старт он э мерри ноут...сорри, фром май хард..." болельщики - испытаем "чувство глубокого удовлетворения" от игр на стадионах... с болельщиками...!!!)
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сутулая собака и лисы
1627035058
удачи Руй!
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vladimir-7
1627036705
Руй с чувством глубокого удовлетворения выразил свое мнение после прочтения докладов Л. Брежнева
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