Фигу – об оскорблениях Переса: «Мы поговорили, и он извинился. Вопрос закрыт»

Бывший игрок «Реала» Луиш Фигу прокомментировал слив аудиозаписей с критическими высказываниями президента мадридского клуба Флорентино Переса в адрес бывших игроков и тренеров «Реала».

В одной из опубликованных аудиозаписей Перес негативно высказывался о Фигу.

«В частном разговоре могут встречаться выражения, которые выходят за рамки дозволенного. Мы поговорили, и он извинился. Вопрос закрыт», – сказал Фигу.

Перес будет судиться с испанской газетой El Confidencial и журналистом Хосе Антонио Абелланой .

. По информации Onda Cero, в 2011 году «Реал» отказался платить 10 миллионов за уничтожение аудиозаписей Переса.

Перес – о словах про Рауля и Касильяса: «Эту запись пытались продать много лет. Из-за Суперлиги ее опубликовали сейчас»

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