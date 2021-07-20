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  • Фигу – об оскорблениях Переса: «Мы поговорили, и он извинился. Вопрос закрыт»

Фигу – об оскорблениях Переса: «Мы поговорили, и он извинился. Вопрос закрыт»

20 июля 2021, 23:55

Бывший игрок «Реала» Луиш Фигу прокомментировал слив аудиозаписей с критическими высказываниями президента мадридского клуба Флорентино Переса в адрес бывших игроков и тренеров «Реала».

В одной из опубликованных аудиозаписей Перес негативно высказывался о Фигу.

«В частном разговоре могут встречаться выражения, которые выходят за рамки дозволенного. Мы поговорили, и он извинился. Вопрос закрыт», – сказал Фигу.

  • Перес будет судиться с испанской газетой El Confidencial и журналистом Хосе Антонио Абелланой.
  • По информации Onda Cero, в 2011 году «Реал» отказался платить 10 миллионов за уничтожение аудиозаписей Переса.

Перес – о словах про Рауля и Касильяса: «Эту запись пытались продать много лет. Из-за Суперлиги ее опубликовали сейчас»

Перес – о Роналду: «Он идиот, больной парень»

Перес – о Касильясе: «Щенок, маленький ребенок. Он невысокий и плохо видит»

Перес: «Дель Боске – болван. Он не умеет тренировать и не разбирается в тактике»

Источник: Marca
Испания. Примера Реал Фигу Луиш Перес Флорентино
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