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    Фигу – об оскорблениях Переса: «Мы поговорили, и он извинился. Вопрос закрыт»

    Бывший игрок «Реала» Луиш Фигу прокомментировал слив аудиозаписей с критическими высказываниями президента мадридского клуба Флорентино Переса в адрес бывших игроков и тренеров «Реала».

    В одной из опубликованных аудиозаписей Перес негативно высказывался о Фигу.

    «В частном разговоре могут встречаться выражения, которые выходят за рамки дозволенного. Мы поговорили, и он извинился. Вопрос закрыт», – сказал Фигу.

    • Перес будет судиться с испанской газетой El Confidencial и журналистом Хосе Антонио Абелланой.
    • По информации Onda Cero, в 2011 году «Реал» отказался платить 10 миллионов за уничтожение аудиозаписей Переса.

    Перес – о словах про Рауля и Касильяса: «Эту запись пытались продать много лет. Из-за Суперлиги ее опубликовали сейчас»

    Перес – о Роналду: «Он идиот, больной парень»

    Перес – о Касильясе: «Щенок, маленький ребенок. Он невысокий и плохо видит»

    Перес: «Дель Боске – болван. Он не умеет тренировать и не разбирается в тактике»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Marca

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    20.07.2021 23:55
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