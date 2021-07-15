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    Onda Cero: в 2011 году «Реал» отказался платить 10 миллионов за уничтожение аудиозаписей Переса

    Журналист Хосе Антонио Абеллана десять лет назад шантажировал «Реал» публикацией аудиозаписей президента клуба Флорентино Переса.

    По информации Onda Cero, в 2011 году мадридцы могли выкупить компромат за 10 миллионов евро, однако отказались от этого.

    Переговоры об уничтожении файлов Абеллана вел с тогдашним вице-президентом «Реала» Эдуардо Фернандесом де Бласом.

    В итоге на этой неделе газета El Confidencial выложила расшифровку аудиозаписей Переса, который собирается подать в суд на издание.

    Перес – о словах про Рауля и Касильяса: «Эту запись пытались продать много лет. Из-за Суперлиги ее опубликовали сейчас»

    Перес – о Роналду: «Он идиот, больной парень»

    Перес – о Касильясе: «Щенок, маленький ребенок. Он невысокий и плохо видит»

    Перес: «Дель Боске – болван. Он не умеет тренировать и не разбирается в тактике»

    Источник: Onda Cero

    Испанская радиостанция. Ее аудитория составляет 2,46 миллиона слушателей.

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    15.07.2021 11:34
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