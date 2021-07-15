Onda Cero: в 2011 году «Реал» отказался платить 10 миллионов за уничтожение аудиозаписей Переса

Шантаж так то уголовное дело, почему на журналюгу дело не завели.
Журналист Хосе Антонио Абеллана десять лет назад шантажировал «Реал» публикацией аудиозаписей президента клуба Флорентино Переса.
По информации Onda Cero, в 2011 году мадридцы могли выкупить компромат за 10 миллионов евро, однако отказались от этого.
Переговоры об уничтожении файлов Абеллана вел с тогдашним вице-президентом «Реала» Эдуардо Фернандесом де Бласом.
В итоге на этой неделе газета El Confidencial выложила расшифровку аудиозаписей Переса, который собирается подать в суд на издание.
Перес – о словах про Рауля и Касильяса: «Эту запись пытались продать много лет. Из-за Суперлиги ее опубликовали сейчас»
Перес – о Роналду: «Он идиот, больной парень»
Перес – о Касильясе: «Щенок, маленький ребенок. Он невысокий и плохо видит»
Перес: «Дель Боске – болван. Он не умеет тренировать и не разбирается в тактике»