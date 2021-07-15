Onda Cero: в 2011 году «Реал» отказался платить 10 миллионов за уничтожение аудиозаписей Переса

Журналист Хосе Антонио Абеллана десять лет назад шантажировал «Реал» публикацией аудиозаписей президента клуба Флорентино Переса.

По информации Onda Cero, в 2011 году мадридцы могли выкупить компромат за 10 миллионов евро, однако отказались от этого.

Переговоры об уничтожении файлов Абеллана вел с тогдашним вице-президентом «Реала» Эдуардо Фернандесом де Бласом.

В итоге на этой неделе газета El Confidencial выложила расшифровку аудиозаписей Переса, который собирается подать в суд на издание.

Перес – о словах про Рауля и Касильяса: «Эту запись пытались продать много лет. Из-за Суперлиги ее опубликовали сейчас»

Перес – о Роналду: «Он идиот, больной парень»

Перес – о Касильясе: «Щенок, маленький ребенок. Он невысокий и плохо видит»

Перес: «Дель Боске – болван. Он не умеет тренировать и не разбирается в тактике»