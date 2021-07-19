Влашич опроверг наличие договоренности с «Миланом»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич ответил на вопросы о возможном уходе из московского клуба.
– Что вы можете сказать о вашем будущем в ЦСКА?
– Я не знаю.
– Правда ли то, что вы договорились с «Миланом»?
– Нет.
– С «Борнмутом», каким-либо другим клубом?
– Нет.
- Рыночная стоимость Влашича – 30 миллионов евро.
- В минувшем сезоне хавбек провел за ЦСКА 34 матча, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
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Источник: «Р-Спорт»