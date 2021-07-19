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    Влашич опроверг наличие договоренности с «Миланом»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич ответил на вопросы о возможном уходе из московского клуба.

    – Что вы можете сказать о вашем будущем в ЦСКА?

    – Я не знаю.

    – Правда ли то, что вы договорились с «Миланом»?

    – Нет.

    – С «Борнмутом», каким-либо другим клубом?

    – Нет.

    • Рыночная стоимость Влашича – 30 миллионов евро.
    • В минувшем сезоне хавбек провел за ЦСКА 34 матча, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

    Tuttomercatoweb: ЦСКА готов снизить требования перед «Миланом» по Влашичу

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    Источник: «Р-Спорт»

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    19.07.2021 20:38
    Комментарии11
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      Рейтинг: +8201

      житель СПб 1 час назад

      Конечно, все профукали - и с Миланом, и с другими клубами... Куда делись лучшие в Лиге специалисты по отбору игроков? Гинера, похоже, задвигают в угол.

      0
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      Рейтинг: +8201

      житель СПб 14 часов назад

      Какая-то полная неопределенность. Отсутствие решения - хуже любого решения.

      1
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      Рейтинг: +92

      Sancho010365 14 часов назад

      Спешить не нужно, эти кадры могут заинтриговать, чтобы цену сбить. А раз так, хотелось чтобы Влашич не в Милан ушёл.

      0
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      Рейтинг: +15506

      JTherry 14 часов назад

      Милан вместо Влашича уже взял в аренду Браима Диаса из Реала за 3 млн. евро с возможностью выкупа игрока за 22 лимона... доторговались пони, прощай, мечта о Серии А...

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      Рейтинг: +8201

      житель СПб > JTherry 14 часов назад

      Да, надо было продавать за 20.

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      Рейтинг: +15506

      JTherry > житель СПб 14 часов назад

      Милан предлагал даже за 25... а Диас был как запасной вариант, он уже был в аренде в Милане в прошлом сезоне... Реал оказался более сговорчивым...)

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      Рейтинг: +8201

      житель СПб > JTherry 14 часов назад

      Тем более очень печально!

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      Рейтинг: +15506

      JTherry > житель СПб 14 часов назад

      еще чего, печалиться по поводу бездумных действий менеджеров коней...)) сами замутили "торговлю" с Миланом на повышение, а крайним оказался игрок (его ответы, как свидетельство обсера Бабая)...

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      Рейтинг: +1563

      CSKA471 > JTherry 12 часов назад

      Полное вью почитай, и делай выводы

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      Рейтинг: +1536

      кто там > JTherry 4 часа назад

      мда. больной на голову..)

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      Рейтинг: +15506

      JTherry > кто там 2 часа назад

      надеюсь, что ты "здоровое" на голову трепло, в курсе, что Влашич просидел на скамейке на очередном товарняке? задай своей больной голове вопрос: "пАчИму...?") и сделай выводы...

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