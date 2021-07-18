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    Зарема: «В России агентские монополии мешают закрепиться новым именам среди тренеров»

    Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова считает, что агенты мешают развитию российского тренерского цеха. Они не дают закрепляться новым именам.

    «Самое интересное, что прошло пять лет [с момента подписания Курбаном Бердыевым контракта со «Спартаком»]. А в России так и крутится футбол около Станислава Черчесова и Бердыева. Новые имена если и появляются, то агентские монополии не дают им закрепиться на новом уровне. Прогрессивный современный футбол, говорите...

    Тот же Игорь Черевченко хуже только тем, что его никто не лоббирует и не организовывает мощных пиар-кампаний. Дай ему футболистов повыше классом, уверена, покажет интересный футбол. К этому тренеру однозначно стоит присмотреться», – написала Салихова.

    • РФС планирует назначить Бердыева в сборную России.
    • Черевченко в прошлом сезоне РПЛ финишировал с «Химками» на 8-м месте.
    • Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.

    Зарема в день рождения Газизова опубликовала нарезку его интервью. Фон – музыка из «Деревни дураков»

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    Источник: телеграм-канал Заремы Салиховой

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    18.07.2021 16:58
    Комментарии4
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      Рейтинг: +9008

      NewLife 22 часа назад

      Насчет агентстких монополий - бред, насчет Черевченко права.

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      Рейтинг: +1284

      serglider > NewLife 19 часов назад

      По содержанию может и ошиблась, а по сути высказалась верно! Кто дает бабосы, тот собственно и навязывает тренера и игроков клубу! А агент имеющий "тесные" связи с менеджментом клуба, по сути, сидит на сундуке с баблом.., Ну, а возможностей для распилов, откатов, договорняков, игре на ставках и прочих махинаций, при этом, становятся просто немерено...

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      Рейтинг: +7849

      САДЫЧОК 22 часа назад

      Все правильно говорит Зарема ( а точнее Федун )
      Именно так и есть ! Агенты диктуют и навязывают никчемностей Семака , Черчесова , Оздоева , Джикию....

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      Рейтинг: +28427

      oyabun 22 часа назад

      Да ерунда полная. Все видят как работают те же Черевченко, Федотов - относительно новые имена в тренерском корпусе, и кому будет надо их обязательно пригласят для работы.

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