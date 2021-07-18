Зарема: «В России агентские монополии мешают закрепиться новым именам среди тренеров»

Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова считает, что агенты мешают развитию российского тренерского цеха. Они не дают закрепляться новым именам.

«Самое интересное, что прошло пять лет [с момента подписания Курбаном Бердыевым контракта со «Спартаком»]. А в России так и крутится футбол около Станислава Черчесова и Бердыева. Новые имена если и появляются, то агентские монополии не дают им закрепиться на новом уровне. Прогрессивный современный футбол, говорите...

Тот же Игорь Черевченко хуже только тем, что его никто не лоббирует и не организовывает мощных пиар-кампаний. Дай ему футболистов повыше классом, уверена, покажет интересный футбол. К этому тренеру однозначно стоит присмотреться», – написала Салихова.

РФС планирует назначить Бердыева в сборную России.

Черевченко в прошлом сезоне РПЛ финишировал с «Химками» на 8-м месте.

Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.

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