Зарема: «Дзюба в Калининграде не подошел к фанатам? Ему больше нравится на камеру работать»

Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на то, что форвард «Зенита» Артем Дзюба проигнорировал фанатов в Калининграде. Игрока сборной России ждали десятки болельщиков, включая детей.
«Дзюбе больше нравится на камеру работать», – написала Салихова, вероятно, напомнив о личном видео игрока с мастурбацией, опубликованном осенью.
- Дзюба в матче с «Локомотивом» (3:0) вышел на замену во 2-м тайме.
- Взятый трофей стал 10-м в карьере Дзюбы.
- РПЛ стартует на следующей неделе.
Источник: телеграм-канал Заремы Салиховой