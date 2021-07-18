Зарема: «Дзюба в Калининграде не подошел к фанатам? Ему больше нравится на камеру работать»

Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на то, что форвард «Зенита» Артем Дзюба проигнорировал фанатов в Калининграде. Игрока сборной России ждали десятки болельщиков, включая детей.

«Дзюбе больше нравится на камеру работать», – написала Салихова, вероятно, напомнив о личном видео игрока с мастурбацией, опубликованном осенью.