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  • Зарема: «Дзюба в Калининграде не подошел к фанатам? Ему больше нравится на камеру работать»

Зарема: «Дзюба в Калининграде не подошел к фанатам? Ему больше нравится на камеру работать»

18 июля 2021, 00:06
14

Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на то, что форвард «Зенита» Артем Дзюба проигнорировал фанатов в Калининграде. Игрока сборной России ждали десятки болельщиков, включая детей.

«Дзюбе больше нравится на камеру работать», – написала Салихова, вероятно, напомнив о личном видео игрока с мастурбацией, опубликованном осенью.

  • Дзюба в матче с «Локомотивом» (3:0) вышел на замену во 2-м тайме.
  • Взятый трофей стал 10-м в карьере Дзюбы.
  • РПЛ стартует на следующей неделе.

Источник: телеграм-канал Заремы Салиховой
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (14)
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Nerlinger
1626562379
Руками
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Дедуктор
1626575447
Вот, была бы Салихова-ханум мужиком, то давно прослыла бы за подобную писанину конченым подонком. Покруче известного подонка-провокатора Васи Уткина. Но поскольку - ... ханум, то и рейтинг совсем другой рисуется. Стерва. Конченая, конечно. Но - не более.
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Hektor 84
1626580851
Шлюба на все руки мастер!!!)
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ivany4
1626589194
Представляю как бомбит у почитателей и любителей дрочера в северной окраине, и не только, после поста Заремы. Зато тысячи мальчишек поняли как бывают обманчивы деяния, внешность и слова отдельных игрочишек.
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житель СПб
1626595021
Очень ненужная тема... И нечего обсуждать инт. намеки. А то, что не подошел - плохо. Возможно обиделся на то, что его в матче освистали. Футболисты - тоже люди, со своими эмоциями.
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GammiD
1626598464
Дрочпул обиделся что его освистали)))) теперь жаловаться пойдет начальникам что бы фанатов наказали))))
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Decorhome
1626622414
Зарема очень наблюдательна)))
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Spirit_78
1626650182
Интересно было бы посмотреть, что за аудитория у этой "ньюсмейкерши". Просто фонтанирует г--ном на всё российское футбольное болото, неужели кому-то это интересно?
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