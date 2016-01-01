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    Зарема: «Дзюба в Калининграде не подошел к фанатам? Ему больше нравится на камеру работать»

    Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на то, что форвард «Зенита» Артем Дзюба проигнорировал фанатов в Калининграде. Игрока сборной России ждали десятки болельщиков, включая детей.

    «Дзюбе больше нравится на камеру работать», – написала Салихова, вероятно, напомнив о личном видео игрока с мастурбацией, опубликованном осенью.

    • Дзюба в матче с «Локомотивом» (3:0) вышел на замену во 2-м тайме.
    • Взятый трофей стал 10-м в карьере Дзюбы.
    • РПЛ стартует на следующей неделе.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Заремы Салиховой

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    Комментарии18
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      Рейтинг: +521

      GammiD 4 часа назад

      Дрочпул обиделся что его освистали)))) теперь жаловаться пойдет начальникам что бы фанатов наказали))))

      2
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      Рейтинг: +8152

      житель СПб 5 часов назад

      Очень ненужная тема... И нечего обсуждать инт. намеки. А то, что не подошел - плохо. Возможно обиделся на то, что его в матче освистали. Футболисты - тоже люди, со своими эмоциями.

      1
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      Рейтинг: +8399

      ivany4 7 часов назад

      Представляю как бомбит у почитателей и любителей дрочера в северной окраине, и не только, после поста Заремы.
      Зато тысячи мальчишек поняли как бывают обманчивы деяния, внешность и слова отдельных игрочишек.

      2
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      Рейтинг: +8152

      житель СПб > ivany4 5 часов назад

      Да не бомбит, конечно! И не стоит по одному поступку делать обобщающие выводы. Хотя, согласен с Вами, подойти был обязан. Как правило, так и поступает.

      0
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      Рейтинг: +11113

      Hektor 84 9 часов назад

      Шлюба на все руки мастер!!!)

      5
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      Рейтинг: +2755

      Дедуктор 11 часов назад

      Вот, была бы Салихова-ханум мужиком, то давно прослыла бы за подобную писанину конченым подонком. Покруче известного подонка-провокатора Васи Уткина.
      Но поскольку - ... ханум, то и рейтинг совсем другой рисуется. Стерва. Конченая, конечно. Но - не более.

      2
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      Рейтинг: +500

      Sanches65 > Дедуктор 6 часов назад

      Судя по сему вы с Рукаку работаете на пару.

      4
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      Рейтинг: +222

      I'll be back 13 часов назад

      я телиграма канала Фидуна Зарема
      Всякий дурдома пишу башка ни как
      Зюба драчить лублу

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +222

      I'll be back 13 часов назад

      Похоже Зарему Лёня не удовлетворяет??? Нужен Артёмка

      2
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      Рейтинг: +12396

      Persona_non_Grata > I'll be back 13 часов назад

      Артёмка руками мастероват и возможно кого-то это заводит - может не стоит углубляться в интимность )))

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      Рейтинг: +222

      I'll be back > Persona_non_Grata 13 часов назад

      Нуно исё как нуно. Нужен Артёмка .Зарему опять прорвало....

      2
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      Рейтинг: +12396

      Persona_non_Grata > I'll be back 13 часов назад

      У меня на твой счет начинают возникать определенные " вопросы " - и вот тут возникает тема - Я и Зарема - тут лишние )))

      2
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      Рейтинг: +222

      I'll be back > Persona_non_Grata 8 часов назад

      "Я и Зарема - тут лишние )))"?
      Зарема точно лишняя, а тебя пока потерпим.....

      0
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      Рейтинг: +24497

      пьяныйхоровод > I'll be back 4 часа назад

      Лёня "посмотреть" наверно любит за удовлетворением жаны ( как и остальной мосмясокомбинатовский сброд - сплошные вуайеристы ).

      0
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      Рейтинг: +2513

      Nerlinger 15 часов назад

      Руками

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      Рейтинг: +24497

      пьяныйхоровод 15 часов назад

      Ааааа , Зарема завидует . В чём проблема - дайте ей эфир .

      3
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      Рейтинг: +12396

      Persona_non_Grata > пьяныйхоровод 13 часов назад

      Пальчик в анальчик - это не наша мечта , мальчик ... - ваши пьяные фантазии осуществляйте в вашем гей-клубе в ****** !!! )))

      4
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      Рейтинг: +12396

      Persona_non_Grata > Persona_non_Grata 13 часов назад

      Пипец - даже забанили название клуба , видимо , как запрещенную пропаганду гей-сообщества - ВСЕМ НА ХРЕН ПОВТОРЮ - ЭТО ЗЕНИТ !!!!!!!!!!!

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