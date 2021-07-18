Зарема в день рождения Газизова опубликовала нарезку его интервью. Фон – музыка из «Деревни дураков»

Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в день рождения бывшего генерального директора клуба Шамиля Газизова опубликовала нарезку его интервью. Фоном она наложила музыку из «Деревни дураков».

«За какой-то, нахрен, «Спартак»!» Чем не тост! И за легендарное «В тишине!» – написала Салихова.

«Деревня дураков» – рубрика юмористической передачи «Каламбур», выходившей на российском ТВ в 2000-е.

Газизов работал в «Спартаке» с лета по зиму 2020 года.

При нем команда лидировала в РПЛ.

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