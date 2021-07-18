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  • Зарема в день рождения Газизова опубликовала нарезку его интервью. Фон – музыка из «Деревни дураков»

Зарема в день рождения Газизова опубликовала нарезку его интервью. Фон – музыка из «Деревни дураков»

18 июля 2021, 16:04
7

Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в день рождения бывшего генерального директора клуба Шамиля Газизова опубликовала нарезку его интервью. Фоном она наложила музыку из «Деревни дураков».

«За какой-то, нахрен, «Спартак»!» Чем не тост! И за легендарное «В тишине!» – написала Салихова.

  • «Деревня дураков» – рубрика юмористической передачи «Каламбур», выходившей на российском ТВ в 2000-е.
  • Газизов работал в «Спартаке» с лета по зиму 2020 года.
  • При нем команда лидировала в РПЛ.

«Пожалуйста, заберите своего «сына» из «Спартака». Зарема поздравила Газизова с днем рождения

Зарема: «Дзюба в Калининграде не подошел к фанатам? Ему больше нравится на камеру работать»

Источник: телеграм-канал Заремы Салиховой
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа Газизов Шамиль
Комментарии (7)
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Shamil79
1626615400
она к нему неравнодушна
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Decorhome
1626622388
С Заремой ложимся и с Заремой встаем)))
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talgatnurzhanov2006
1626623955
Как ты зае....аа!!!
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