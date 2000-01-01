Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    2 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    3 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге

    «Пожалуйста, заберите своего «сына» из «Спартака». Зарема поздравила Газизова с днем рождения

    Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова поздравила с днем рождения бывшего генерального директора москвичей Шамиля Газизова. Ему исполнилось 53 года.

    «Наикрепчайшего хозяйственника и самого футбольного человека – с днем рождения!

    Шамиль Камилович, благодарна знакомству с Вами и с принципами Вашей работы – теперь я точно знаю, в чем причины отсталости российского футбола. Также отдельное «Спасибо» за бесценные знания о специфике региональной работы клубов. Отличный кейс для моей стартующей в скором времени программы MBA по спортивному менеджменту.

    И, пожалуйста, поскорее заберите своего «сына» из «Спартака» – он уже хорошо кушает, модно одевается и даже побывал в Дубае!» – написала Салихова.

    • Вероятно, Салихова имеет в виду полузащитника Остона Урунова, которого Газизов приводил и в «Уфу», и в «Спартак».
    • Газизов работал в «Спартаке» с лета по зиму 2020 года.
    • При нем команда лидировала в РПЛ.

    Зарема: «Дзюба в Калининграде не подошел к фанатам? Ему больше нравится на камеру работать»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Заремы Салиховой

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:47
    Комментарии44
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2755

      Дедуктор 2 часа назад

      Салихова лучше бы озаботилась брак с Федрищенкой оформить. Многочисленный приплод ... скажем мягко, в неприличном статусе растёт, а эта полоумная в околофутбольной тусовке трется. Не исключено, что Салихова планирует, что ее приплод тоже кормиться со "Спартака" будет. А это при том, что Федрищенко публично заявлял что передаст Клуб болельщикам. Лживому бывому замполиту, конечно, веры нету. Но какие то приличия нужно соблюдать, не?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4684

      Гавроша > Дедуктор 1 час назад

      Да какие в тарасовке могут быть причия? О чем ты?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9695

      Литейный4 2 часа назад

      А мне нравится. Как пауки в банке грызутся. Из свинарника всегда смешные новости валятся. Гыгыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4684

      Гавроша 3 часа назад

      Она очень вежливо сказала, кто объедает сартак!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1807

      kvm 3 часа назад

      «Пожалуйста, заберите эту тп из «Спартака»

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3921

      TOMSON 3 часа назад

      Больше всего в этой ситуации удивляет Федун. Я думаю ему стоит усмирить свою супругу.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +815

      Сергей Каспийский > TOMSON 22 минуты назад

      Может он ее не удовлетворяет, поэтому у нее чешется и она пишет, пишет и пишет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8983

      NewLife 4 часа назад

      Гадкое послание.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66880

      insider_retro 4 часа назад

      Кто бы что не говорил, но леди в хорошем тонусе и качественно плющит своих оппонентов..:))) Выпаду про Урунова-"сына" - аплодирую стоя!!!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15451

      JTherry > insider_retro 3 часа назад

      удивление вызвало, что при таком "горячем" расставании Заремы с разоблачением открытого воровства Газика, вообще последовало какое-то поздравление "хозяйственника и кидалы... перчаток"))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1381

      Красногорск_Фан 4 часа назад

      Нашел сегодня фотки голой Заремы (первым делом) когда решил почитать про нее повнимательней. см. "Злые языки неоднократно заявляли, что новую пассию Федун нашел не в модельном бизнесе, а службе эскорта. Однако сама Зарема все эти заявления называет чепухой. Однако не отрицает, что снималась голой для журнала Playboy на стыке нулевых и десятых". Внимание вопрос - снимался ли Газизов в голом виде? Думаю нет . Делал ли карьеру через постель? Думаю тоже. Ну а про семью , про сына нападки это не приемлемо в любом случае. По крайней мере в рамках традиционных ценностей

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1607

      Январь 59 > Красногорск_Фан 4 часа назад

      Газизом может ей напомнить прошлое, что бы больше не совала свой язык

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15451

      JTherry > Красногорск_Фан 3 часа назад

      а ты стал бы смотреть на Газика в голом виде?) сомневаюсь... или может, кому-то взбрело бы в голову пригласить его в постель? а вот на Зарему (в голом виде) "первым делом" посмотрел...)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7021

      Cleaner 5 часов назад

      Баба дура. Что еще можно про нее сказать...(

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3201

      Алехсбургер. > Cleaner 4 часа назад

      Ой..,нет...
      и далеко не дура..
      Это уже из серии "вижу цель-не вижу препятствий!"
      переделанная цитата из т.ф."Чародеи")

      Этакий кусок Бузовой на фоне психоэпатажа "гибели" Российского футбола.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15858

      derrik2000 6 часов назад

      "Отличный кейс для моей стартующей в скором времени программы MBA по спортивному менеджменту."

      О как!
      "МОЕЙ программы!"

      Это как товарищ Бывалов в фильме "Волга-Волга": "благодаря МОЕМУ чуткому руководству, МОЕЙ инициативе..."))))))))))

      Для дибилов эта самореклама федуновской простихосподи.
      Как не было у неё мозгов, так и нет.
      А зачем её мозги?
      У нёё другое место есть, мозги заменяющее, а "вумные" мысли в инете команда ниггеров пишет. За скромную плату. И все довольны.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3201

      Алехсбургер. > derrik2000 5 часов назад

      Ну,может быть,она хотела про "кошёлку" написать.
      Но "кейс" звучит согласно статусу..
      Прилично.)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1051

      Smekaev > derrik2000 4 часа назад

      Без мозгов "место, их заменяющее" грамотно тоже не пристроишь - сколько их таких убогих шарится, тоже думали, что раз есть женские прелести, то жизнь в кармане... Нет, мозги нужны для всего! И Зарема совсем не дура, раз может спокойно такие вещи вытворять. Тебя за такое давно в потусторонний мир сослали бы, а она в шоколаде!

      4
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    87484
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66872
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru