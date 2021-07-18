Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Пожалуйста, заберите своего «сына» из «Спартака». Зарема поздравила Газизова с днем рождения

«Пожалуйста, заберите своего «сына» из «Спартака». Зарема поздравила Газизова с днем рождения

18 июля 2021, 01:47
33

Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова поздравила с днем рождения бывшего генерального директора москвичей Шамиля Газизова. Ему исполнилось 53 года.

«Наикрепчайшего хозяйственника и самого футбольного человека – с днем рождения!

Шамиль Камилович, благодарна знакомству с Вами и с принципами Вашей работы – теперь я точно знаю, в чем причины отсталости российского футбола. Также отдельное «Спасибо» за бесценные знания о специфике региональной работы клубов. Отличный кейс для моей стартующей в скором времени программы MBA по спортивному менеджменту.

И, пожалуйста, поскорее заберите своего «сына» из «Спартака» – он уже хорошо кушает, модно одевается и даже побывал в Дубае!» – написала Салихова.

  • Вероятно, Салихова имеет в виду полузащитника Остона Урунова, которого Газизов приводил и в «Уфу», и в «Спартак».
  • Газизов работал в «Спартаке» с лета по зиму 2020 года.
  • При нем команда лидировала в РПЛ.

Зарема: «Дзюба в Калининграде не подошел к фанатам? Ему больше нравится на камеру работать»

Источник: телеграм-канал Заремы Салиховой
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа Газизов Шамиль
Комментарии (33)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vladik12
1626562178
Зарема, а разве этично упоминать в сообщении человеку, потерявшему своего настоящего сына, сына, в каком бы контексте Вы это ни делали?..
Ответить
plehanov6
1626576228
Уважаемая Зарема! Закрыла бы ты уже, свой прекрасный ротик! Сначала было прикольно, но сейчас ты уже всех либо утомляешь, либо смешишь. Во всем нужно знать грань, а ты ее переступаешь. Не становись клоуном!
Ответить
oyabun
1626577731
И как её Федун терпит, если даже нас уже всех своими дутыми скандалами достала?
Ответить
САДЫЧОК
1626585216
Кто не понял-тот не поймет ! Зарема ( он же Федун ) борется с агентами , которые тащат на дно весь наш футбол ! Думайте головой товарищи !
Ответить
ivany4
1626589603
И поздравила и дала оценку его деятельности. Умно и ненавязчиво. Судя по всему работа по выдавливанию нежелательных элементов из Спартака продолжается. А не войне все средства хороши.
Ответить
Plyash
1626593589
Зарема,не слушай никого,оберегай Федуна от всякого мусора своим женским чутьём и сердцем.И тогда с командой всё будет хорошо.Удача нам всем в этом году нужна.
Ответить
derrik2000
1626594287
"Отличный кейс для моей стартующей в скором времени программы MBA по спортивному менеджменту." О как! "МОЕЙ программы!" Это как товарищ Бывалов в фильме "Волга-Волга": "благодаря МОЕМУ чуткому руководству, МОЕЙ инициативе...")))))))))) Для дибилов эта самореклама федуновской простихосподи. Как не было у неё мозгов, так и нет. А зачем её мозги? У нёё другое место есть, мозги заменяющее, а "вумные" мысли в инете команда ниггеров пишет. За скромную плату. И все довольны.
Ответить
Красногорск_Фан
1626600122
Нашел сегодня фотки голой Заремы (первым делом) когда решил почитать про нее повнимательней. см. "Злые языки неоднократно заявляли, что новую пассию Федун нашел не в модельном бизнесе, а службе эскорта. Однако сама Зарема все эти заявления называет чепухой. Однако не отрицает, что снималась голой для журнала Playboy на стыке нулевых и десятых". Внимание вопрос - снимался ли Газизов в голом виде? Думаю нет . Делал ли карьеру через постель? Думаю тоже. Ну а про семью , про сына нападки это не приемлемо в любом случае. По крайней мере в рамках традиционных ценностей
Ответить
insider_retro
1626600772
Кто бы что не говорил, но леди в хорошем тонусе и качественно плющит своих оппонентов..:))) Выпаду про Урунова-"сына" - аплодирую стоя!!!
Ответить
zigbert
1626673958
Как всегда остроумно. Но стоит ли сейчас зацикливаться на Газизове и его работе. Поезд ушел и лучше принять меры к недопущению таких людей к работе в клубе.
Ответить
Главные новости
Стало известно, когда «Локо» вернет Мостового
14:31
Фото«Галатасарай» поместил Батракова в центр победного фото
13:49
«Галатасарай» Батракова купил игрока за 38 миллионов
13:22
2
Батраков высказался на турецком языке после дебюта за «Галатасарай»
13:14
ФотоПост тренера «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
12:37
20
Фанаты «Галатасарая» оценили дебют Батракова
11:41
7
Фото«Челси» подписал чемпиона мира
11:15
2
«Галатасараю» посоветовали еще одного россиянина
10:23
2
Семак прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
10:15
26
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
35
Все новости
Все новости
Агент Батракова ответил, когда Алексей будет игроком старта «Галатасарая»
14:21
Губернатор Федорищев обратился к Кадырову после матча «Ахмат» – «Крылья»
14:06
1
Реакция Губерниева на сомнительный пенальти в пользу «Зенита»
13:57
1
«На уверенном зашел!»: Батракова похвалили за дебют за «Галатасарай»
13:30
Стало известно, сыграет ли Тюкавин со «Спартаком»
12:55
Галактионов отреагировал на худший старт «Локо» в российской истории
12:47
1
В «Галатасарае» поделились впечатлениями от дебюта Батракова
12:17
«Сердце кровью обливается»: Смородская – о «Локомотиве»
11:59
Фанаты «Галатасарая» оценили дебют Батракова
11:41
7
Реакция Губерниева на предголевой пас Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
11:31
1
ВидеоДевушки в кокошниках встретили новичка «Динамо», который привозил на базу проституток
10:55
5
Батраков опубликовал пост после дебюта в «Галатасарае» – Осимхен отреагировал
10:31
1
«Галатасараю» посоветовали еще одного россиянина
10:23
2
Семак прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
10:15
26
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
35
Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»
09:39
18
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
2
Галактионов рассказал о настроении в «Локо», который в зоне стыков
01:31
2
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
4
Интервью Черчесова после голевой феерии с «Крыльями Советов»
01:11
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
8
В Турции отреагировали на дебют Батракова
00:39
2
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
1
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
13
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
49
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
8
Бакаев – после поражения от «Динамо»: «Я много чего сказал бы, но не буду, мне еще играть»
Вчера, 23:25
Галактионов высказался после нового поражения «Локомотива»
Вчера, 23:21
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+