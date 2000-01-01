«Пожалуйста, заберите своего «сына» из «Спартака». Зарема поздравила Газизова с днем рождения

Салихова лучше бы озаботилась брак с Федрищенкой оформить. Многочисленный приплод ... скажем мягко, в неприличном статусе растёт, а эта полоумная в околофутбольной тусовке трется. Не исключено, что Салихова планирует, что ее приплод тоже кормиться со "Спартака" будет. А это при том, что Федрищенко публично заявлял что передаст Клуб болельщикам. Лживому бывому замполиту, конечно, веры нету. Но какие то приличия нужно соблюдать, не?
Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова поздравила с днем рождения бывшего генерального директора москвичей Шамиля Газизова. Ему исполнилось 53 года.
«Наикрепчайшего хозяйственника и самого футбольного человека – с днем рождения!
Шамиль Камилович, благодарна знакомству с Вами и с принципами Вашей работы – теперь я точно знаю, в чем причины отсталости российского футбола. Также отдельное «Спасибо» за бесценные знания о специфике региональной работы клубов. Отличный кейс для моей стартующей в скором времени программы MBA по спортивному менеджменту.
И, пожалуйста, поскорее заберите своего «сына» из «Спартака» – он уже хорошо кушает, модно одевается и даже побывал в Дубае!» – написала Салихова.
- Вероятно, Салихова имеет в виду полузащитника Остона Урунова, которого Газизов приводил и в «Уфу», и в «Спартак».
- Газизов работал в «Спартаке» с лета по зиму 2020 года.
- При нем команда лидировала в РПЛ.
Зарема: «Дзюба в Калининграде не подошел к фанатам? Ему больше нравится на камеру работать»