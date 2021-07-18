«Пожалуйста, заберите своего «сына» из «Спартака». Зарема поздравила Газизова с днем рождения

Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова поздравила с днем рождения бывшего генерального директора москвичей Шамиля Газизова. Ему исполнилось 53 года.

«Наикрепчайшего хозяйственника и самого футбольного человека – с днем рождения!

Шамиль Камилович, благодарна знакомству с Вами и с принципами Вашей работы – теперь я точно знаю, в чем причины отсталости российского футбола. Также отдельное «Спасибо» за бесценные знания о специфике региональной работы клубов. Отличный кейс для моей стартующей в скором времени программы MBA по спортивному менеджменту.

И, пожалуйста, поскорее заберите своего «сына» из «Спартака» – он уже хорошо кушает, модно одевается и даже побывал в Дубае!» – написала Салихова.

Вероятно, Салихова имеет в виду полузащитника Остона Урунова , которого Газизов приводил и в «Уфу», и в «Спартак».

, которого Газизов приводил и в «Уфу», и в «Спартак». Газизов работал в «Спартаке» с лета по зиму 2020 года.

При нем команда лидировала в РПЛ.

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